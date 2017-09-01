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这么久没大便，恐怕是严重便秘了！该怎么办？

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2017-09-1739健康网
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如何委婉地表达便秘？——我有一种不「翔」的预感。

许多人在感到不翔的时候，通常就吃些香蕉或者蔬菜来冲冲喜，又或者置之不理。

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那么，多久无法大便叫做便秘？哪些不翔的感觉需要去看医生？中山大学孙逸仙纪念医院消化肝病专科副主任、消化内科副主任医师林?告诉你，有两种情况下便秘需要医治。

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院消化肝病专科、消化内科 林? 副主任医师

发生便秘的这种情况，在临床上也是一个很常见的症状，那什么时候需要就医？

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什么叫便秘，一般情况下正常人每天应该有一次的排便，或者隔天有一次的排便，这属于比较正常的一种排便习惯跟规律。

如果粪便比较干比较硬，比如有些病人告诉你像羊粪一样的排便，排便很吃力很艰难，甚至会出现一些便血；又或者是通过一些手法辅助排便，比如通过一些药物才能排便。

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这些情况就需要就医了，这是第一类。

另外就是排便时间间隔太长，譬如每周排一到两次，也就是隔三四天再排便。

甚至最严重的我们见过有些病人七天、十天才排便一次，那就是严重的一些便秘症状，这种情况也是需要治疗的。

便秘

常见症状：排便困难 粪便硬结如羊粪状

并发症状：肝性脑病 肛裂

相关检查：便常规 直肠镜检查

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