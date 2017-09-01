卧底保健品企业活动，看保健品企业是如何一步一步为你设局

辟谷、排毒，这些听起来很玄乎词语总感觉和我等健康青年搭不上边。

然而，有一天，医药君在亲戚盛情邀请下（过程略去1万字），参加了三天两夜的「健康之旅」，结果发现——

这是彻头彻尾的坑爹之旅！

精通各种各种学科的「知名医生」

这场旅行的目的地是距离广州200公里之外的一家温泉酒店，到达酒店已是中午。

一行人约200人，来自五湖四海，大多数集中于广西和粤西地区，一到达目的地就被主办方带到酒店会议室。

首先出场的是一名「知名医生」（引号是因为在医药、健康行业有多年经验的医药君毕竟从未听过此医生大名）。

这位名医为大家讲述为什么要排毒，大概的内容：空气有毒、食物有毒、水有毒，人体吃的东西都有各种各样的毒素，长年累月身体积累很多毒素，为此滋生各种各样的疾病，肝癌、肺癌……并列举出很多疾病的数据，这些数据都有一个共同特点：没有权威的来源。

值得玩味的是，这位讲课的医生，据主办方介绍，是一家重点医院的大牛医生，这位医生在讲课时的自我介绍也令人很是震撼——

他先在脑外科干了多少年后来觉得没挑战，于是转为内科，又在内科干了5年，然后又觉得没意思，转到了神经科……

再后来接触了该保健品企业，发现打开人生的新大门，于是投身于这无限荣光的行业。

通常情况下，这么牛的医生至少得集主任医师、教授、博导甚至是学科带头人等头衔于一身，然而并没有，这位医生相当低调，他说我只是「执业医师」。

「知名医生」在为大家列举排毒的好处后，以自己为例子展现了排毒后的各种好处，同时不忘告诉大家，这个牌子的产品对身体如何如何好，这也是自己「弃医从保健品」的原因。

神奇保健品治愈手足口病

如果你以为这位精通内科、外科、神经科的「知名医生」已经让你眼界大开，那你就错了，接下来的分享绝对让你「大开眼界」。

排毒之旅的第二天，出现了一位在十几年前就准备到美国创业的「成功人士」，他长期受到胃病的折磨（自称此前看过无数西医、中医，效果不明显），后来在某位朋友的推荐下，尝试了该品牌保健品，胃病改善了，于是放弃了到美国创业，投身于这伟大的健康事业中。

第三天，有多名分享者在台上分享他们使用该牌子保健品的神奇经历。有结婚多年不孕，通过服用该品牌保健品以后，顺利怀孕，如果已生下二胎的妈妈。

让人叹为观止的是，有一位妈妈表示，自从服用了该品牌保健品以后，孩子都不需要看医生，小毛小病都可以通过用保健品解决。

更神奇的是，她宣称自己的一名孩子曾经得过手足口病，她自己为孩子搭配保健品，患儿在不去医院、不找医生、只服用该品牌保健品情况下无药自愈了！

……

暴瘦的「健康之旅」

由于本次活动的主题是「健康之旅」，其活动内容围绕「排毒」「健康」。但令医药君万万没想到的是——没饭吃！

对，你没听错，三天两夜的活动不安排一餐饭，而且活动主办方要求不能吃饭。那参加者一日三餐吃什么呢？果汁！由几种瓜果蔬菜榨成的蔬果汁，饭点只吃这个！

有些参与者带了蛋白质粉等各种保健品，每餐喝蔬果汁＋保健品，当然也有些不带任何食物的，那就只能挨饿。有一位自称体质虚寒的女士对医药君吐槽：「这么饿下去估计我又得生病了！」

当然，在这些参与者中，大多数是需要减肥的人士，他们通过这几天的纯素食后，体重有了明显的下降，觉得不虚此行，甚至想把家人带过来体验。

为了营造团体活动的氛围，活动三天的行程都分别有小组竞赛、PK、积分的环节，最后一天选出前三名的团队，给予每个队员相应的奖励，奖品价值约…50元。

不仅如此，前两天拼死拼活得到的分数只是1~5分，到了最后一天却有一项加分政策：如果队员帮一位亲友报名并缴费参加下一期的活动，推荐一人就有额外5分奖励。这种坑亲友的模式，不就是传说中的「传销」吗？

最后，医药君想问一句：这种「健康之旅」你们可敢去……