经期不用运动，可以大吃特吃，还能减肥？

小九曾不止一次听闻，妹子在姨妈期间消化吸收功能差，热量消耗为平时的两倍，即便经期吃高热量的东东也不怕胖。

更有传言，经期是减肥的「黄金周」，此时减肥效果事半功倍。

不运动，大吃特吃，还能减肥？想得真美，世界上哪有这么好的事！

持有「经期狂吃不胖」观点的人，有两个理由：消化吸收不好＋经期能量消耗高。那咱们今天分别来看看，这两个理由是否经得起推敲。

经期吸收不好？

女性在经期，体内孕激素增加，会促使胃肠平滑肌松弛、胃酸分泌减少、胃排空延缓、肠蠕动减弱等。因此容易出现食欲不振、消化不良、吸收功能下降的现象。

可是，吸收功能只是有所下降，并非完全不吸收。经期如果进食过多高热量的食物，超过身体所需的话，多余的这些热量同样会转化成脂肪，储存在体内，让人肥胖。

经期热量消耗高？

如果以基础代谢来衡量身体一天的能量变化，对于一般的女性来说，孕激素处于较高水平的黄体期（姨妈来算起第14日～下一次姨妈来临期间），身体每天的消耗也只比平时多了47~78千卡热量，这对于日常1200千卡来说，只是无关痛痒的数字，影响不大。

人体也不可能只处于基础代谢的状态，日常行走、锻炼等其他身体活动，会增加能量的消耗。没来姨妈的时候，女生可以随意锻炼，长跑、跳绳、跳远随你选择。

可是来姨妈意味着要暂时告别一些运动。女性在经期不适宜做剧烈运动，不然会导致月经失调，影响身体健康。

即便有心做运动，痛经的妹子能爬的起来？怕早瘫着不动了吧。

月经期间运动量减少，正常来讲，并不会消耗更多能量。

所以，从整体来看，说经期是减肥的「黄金周」，是没有道理的。

经期暴饮暴食，很不可取哦。不排除有些运动可能可以调整身体脂肪比例，但收效甚微。

减肥不是单纯增加能量消耗，而是要控制碳水化合物和脂肪的摄入，并加以持续性的运动如慢跑、游泳、快步走等方式，燃烧脂肪，才是正确的减肥之道。