唱歌爱跑调是因为大脑有缺陷？能治好吗？

唱歌跑调，是一种怎样的感受？

大概就是，他们口中唱出来的每首歌都是原创，每次听他们唱歌都有不一样的「惊喜」。听别人唱歌要钱，可是听他们唱歌简直要命。

实际上，唱歌跑调的人不在少数。连卡通片《名侦探柯南》里，几近完美的小男神，唱歌就老不在调上。

在很多人心中，唱歌跑调只是个小缺点，不碍事儿。但却有人提出，这是一种病，是大脑回路缺陷造成。

甚至传说，唱歌跑调的人多半还有路痴、沟通差、整理无能等「并发症」。

↓↓

唱歌跑调真是一种病吗？

那得看你是什么样的情况。一般来讲，唱歌跑调存在两种可能：

先天遗传因素

有的人，是先天性对音调精细识别失敏，也即生下来唱歌就会跑调。这种情况，被称为「失歌症」或「先天性失乐症」，这的确是一种病。

有科学家怀疑，患此症的人，可能是因为先天性大脑发育不良，或者哪根神经受损，致使听力障碍，出现唱歌跑调的现象，失了唱歌的能力。

当然，后天的一些脑部疾病比如炎症、外伤、肿瘤等，同样可能会导致失歌症。患了失歌症的人，同一首歌的旋律听个上千遍，对他们而言都还是一首新歌。

更关键的是他们跑调了还不自知，遭殃的只是围观群众而已。

并且，无论后天如何努力训练，只可能会有所改善，但解决不了跑调的问题。

后天环境因素

当然，还有一种情况就是，这些人具备一定的音乐认知能力，可以辨音高、识曲调、哼曲子，只是后天缺乏训练导致刚开始唱的时候会跑调。

还有其他一些客观因素，可能让会唱歌的人也跑调。比如歌手状态不佳、声音控制出问题、现场返听不好等，都可能让专业歌手的演唱会变成车祸现场。

这些情况不属于真正的唱歌跑调，完全可以通过系统的声乐训练，提高唱歌技巧，来改变跑调的现状。

有失歌症的人儿，你现在改善估计晚了。不如从你的娃娃抓起吧，从小培养ta对声音的辨别力和敏感度，或许可以避免跑调的发生哦。