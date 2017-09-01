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这种病致死率全球第四，避开二手烟是防病第一要务

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2017-09-1239健康网
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世上最致命的四大杀手是谁？上过学的都知道，是心脏病、脑血管病、艾滋病和慢阻肺，这四种病是全球致死率最高的疾病。

其中前三种人们都很熟悉，但慢阻肺是啥，许多人没有概念。事实上，数据显示全中国有8000万以上慢阻肺患者。

有请呼吸内科主任于化鹏教授为各位揭秘。

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为什么慢阻肺致死率如此高？

慢阻肺主要的病发生在小气道，早期的时候可能症状并不是很典型。

接触有害气体或者抽烟，可能是一个慢性的损害的过程，可能几年，也可能十几年，慢慢地出现临床症状。

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有些出现症状却因为早期不能感知，不能得到及时的诊治和预防，后期出现临床症状的时候，可能肺功能已经出现了不可逆的损害了。

它是一个沉默的疾病，现在慢阻肺的发病率在国内、在国际都比较高，目前排名第四位，可能到2020年以后它的死亡率可能上升到第三位。

慢阻肺的死亡率比较高，所以要解决的问题是怎么让大家能够认知这个病，做到早期诊断、早期治疗、早期干预。这是一个非常重要的问题。

哪些人容易得慢阻肺？

高危人群，一是接触有害气体的人，二是长期抽烟的人，三是生活环境和营养状况影响的人。

还有一部分可能是先天性的，例如，先天的营养，或者是遗传性的障碍。

最主要的问题是吸烟，吸烟是引起慢阻肺的最主要原因。所以咱们社会、国家都提倡一定要戒烟，在公共场合不准吸烟。

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不光是不准吸烟的问题，其实更重要的是改善我们人群的这种生活习惯：第一，最好不抽烟；还有是尽量地预防二手烟。

肺气肿

艾滋病心脏病

常见症状：咳嗽 咳痰

并发症状：慢性肺源性心脏病 阻塞性肺气肿

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