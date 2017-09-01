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专业药师：滴眼药水最好张开嘴，滴眼6大注意事项都知道吗

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2017-09-1239健康网
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每天上班总是对着电脑，休息时玩手机，热爱健康的小九开工前都会滴眼药水保护双眼。

没想到今早遭到同事嘲笑：「滴眼药水时，张大嘴巴的样子真傻……」

哼，今天就请北京朝阳医院药事部的药师「手把手」教大家标准的眼药水使用姿势，告诉你张开嘴滴眼药水为啥一点不可笑！

滴眼药水的正确方式

在生活中，长时间用电脑、手机，用眼时间增多，视觉疲劳的状况也发生得越发频繁。

因此生活中多少需要用到眼药水，来帮我们预防及治疗一些眼部疾病。

滴眼药水的正确步骤如下：

第一步：洗手

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滴眼药水之前，可以先营造些仪式感。用干净的流动水把手洗干净，最好再用点洗手液。然后烘干，准备开始滴眼液。

第二步：打开药水

许多人打开眼药水的瓶盖，直接朝下放。其实这样是不对的，边缘沾到桌面上的细菌，进入药水瓶里，会带来使用风险。正确的方式是在检查眼药水药名、药品均没问题以后，将瓶盖朝上放，或躺着放。

第三步：拉下眼皮

用洗干净的一只手，将下眼皮轻轻拉起。另一只手把滴眼液拿到眼睛上方1cm处，头朝后仰45°，眼睛朝头顶方向看，嘴巴自然张开。最后一个动作是为了保持身体放松状态……

第四步：滴眼药水

表情、姿势就位，将药液滴入结膜囊内（下眼皮和眼球之间的间隙）。注意，不是直接滴在黑眼珠上！这是错误的做法！

眼药水如果直接滴在黑眼珠上，会刺激到角膜，导致眨眼，药液自然会外流了。

第五步：轻压眼内角

滴了就完事了？不不不，你将眼药水滴入下眼皮结膜囊内以后，需要再轻轻拎起上眼皮，再慢慢放下。然后眼睛闭上，轻压眼内角2分钟左右，转动眼珠，让药液逐渐被眼睛吸收。

第六步：擦净流出的液体

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等到眼睛不适感消失以后，睁开眼睛，用干净的纱布擦净流出的液体。再以同样的步骤滴另一只眼睛。

至此，一次正确的滴眼药水的流程就完成。

滴眼药水的注意事项

滴眼药水，本身是对眼睛有益处的行为，但如果大家没做对，反而可能会给自己带来不适现象。

滴眼药水一定要注意下面这些事项：

1、要轻压眼内角

由于我们的眼、鼻、口相通，如果不轻压眼内角，药液就可能经过泪管吸收，通过鼻道进入口腔，产生一种「眼药水明明滴进眼里，嘴里却感觉苦苦的」的现象。

2、要滴入结膜囊

眼药水滴入结膜囊，可以减少对眼睛的刺激，也能让眼睛尽量吸收药液，使药液的用处尽可能发挥。

3、眼药水要悬空滴

如果瓶口接触到睫毛，不仅会刺激到眼睛，还可能污染药液。

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4、滴1~2滴就够

眼药水并非滴越多，越能舒缓视疲劳。因为结膜囊的容积有限，1~2滴已经足够，就没必要再滴多，造成浪费了。

5、滴眼液别同时用

每种滴眼液的成分不同，同时滴可能会产生化学反应，损害眼睛健康。至少要间隔5分钟，再滴另一种。当然，也不建议频繁滴眼药水，别让眼睛对眼药水产生依赖。

6、滴眼液需在1月内用完

滴眼液最好在开封后的1个月内用完。否则很可能出现变质的问题，影响使用效果。

参考资料：北京朝阳医院药事部 - 朝阳药师手把手教您如何使用眼药水

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相关检查：角膜知觉检查法 角膜病灶刮片

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