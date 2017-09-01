长期过量食用大蒜当心伤眼！3类人别冒险

核心提示：“二小二小，头上长草”打一字，这个字就是“蒜”。在制作美味佳肴的时候，蒜可是不可或缺的配料。说起大蒜，人们也会首先首先想到它的杀菌防癌之功效。蒜的好处太多的，但是多吃也不好，特别是长期过量食用！此外，这3类人群也不宜吃大蒜。

“二小二小，头上长草”打一字，这个字就是“蒜”。在烹饪美味佳肴的时候，蒜可是不可或缺的配料。说起大蒜，人们也会首先首先想到它的杀菌防癌之功效。蒜的好处太多的，但是多吃也不好，特别是长期过量食用！此外，这3类人群也不宜吃大蒜。

大蒜的三大功效

1.消炎杀菌。大蒜里面含有的大蒜素有抗菌效果，大蒜汁可以在3分钟里“干掉”培养基内的细菌。对付流感病毒、流行性脑脊髓膜炎病毒等，大蒜素也可以起到一定作用。

2.健脑益智。大蒜中的成分与人体内维生素B1结合可产生出“蒜胺”，蒜胺可以促进和发挥维生素B1作用，增强碳水化合物氧化供能，给大脑细胞提供足够的能量，人的思维也会很敏捷。





3.预防癌症、心脑血管疾病。都说大蒜可以防癌，这是因为大蒜能阻断致癌物质“亚硝胺”的合成，抑制癌细胞生长，面对癌细胞有很强的杀伤力。它也被之为“血管清道夫”，能降低血脂、血液的黏稠度，减少心脏病、脑血栓等疾病的发作。此外，大蒜还可以抗衰老，促进毛发增长。

蒜的好处多多，但是谚语说“蒜有百利，唯有一害”，这一害就是指伤目。长期过量的吃大蒜，会导致眼睛视物模糊看不清楚，视力会明显下降，还会出现耳鸣、口干舌燥、头重脚轻、记忆力明显下降等。科学家认为，每天宜吃一瓣生蒜，如果是熟蒜，两三瓣就够了。大蒜素有杀菌之功效，但是遇热和遇咸后会很快失去作用。如果想要达到较好的保健效果，可将大蒜捣碎成泥，放置10~15分钟再食。

这3类人不宜吃蒜





1.肝病患者

大蒜中有一些成分会刺激胃、肠，肠道消化液的分泌会被其抑制，食物的消化也会受到影响，肝炎病人的恶心等症状也会加重。而且，大蒜中所含的挥发性成分也可降低血液中的红细胞和血红蛋白，引起贫血等。

2.非细菌性腹泻患者

如果出现非细菌性的肠炎、腹泻，是不宜吃大蒜的。肠道局部黏膜组织有炎症时，肠道会受辛辣味的大蒜素刺激，肠黏膜充血、水肿加重，促进渗出，会导致病情恶化。

3.眼疾患者

在中医看来，长期过量的食用大蒜会“伤肝损眼”。在夏秋季过量食蒜，对眼睛的影响也大。