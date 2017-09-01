姑娘的咪咪长毛是雄性激素过多吗？乳晕上的毛能不能拔掉？

有网友提问关于「乳头旁边长毛」的问题——

小九想说：菇凉你长这么漂亮，胸部长几根毛还有毛线关系呀！

这不是开玩笑，事实上，乳头边长毛多数真对健康「毛」影响。

乳头旁边为啥会长毛？

乳晕处长的毛，通常有两个特点：数量少，且毛发颜色很浅。

一般来讲，这里的毛发不超过10根，就无需过于担心。

至于乳晕为什么会长毛，主要有2方面原因：

生理性

乳头边上会长毛，是因为它周围有毛囊，在发育期开始长毛。

可以说，每个女性都有不同程度的乳毛生长的问题。有的女性长几丛细小的绒毛，有的女性长比较明显的汗毛。

后一类女性，不仅在乳头旁边，在两胸之间也可见毛发。

病理性

除去正常生理因素，还有一种疾病可导致乳晕长毛。它是——多囊卵巢综合征。

这是一种内分泌及代谢异常所致的疾病，患此疾病的人，明显的症状之一就是多毛，乳晕周边自不能幸免。

除此之外，还有闭经、不孕、痤疮、肥胖等症状。如果发现自己胸口的毛毛，在一段时间内突然增多、变密，这很可疑，最好及早就诊。

总的来说，只要不是病理性原因，乳晕长毛就再正常不过，几乎每个人都有，妹子们可以松一口气了。

不过乳晕长毛这件事，爱美的妹子可接受不了。拔，还是不拔，这是个问题。

乳晕上的毛可以拔掉吗？

可以，但是要注意方法。

如果觉得这里的毛发影响美观，或者是你特别想除掉它们，可以用小剪刀，轻轻地将这些毛发剪掉，这是最正确的办法。

用剃刀剃或者用镊子拔，以及用专门的脱毛产品等，都不可取。

因为这样做，会增加得毛内生和患毛囊炎的风险。胸部皮肤较为敏感脆弱，不要摧残它们。