39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

姑娘的咪咪长毛是雄性激素过多吗？乳晕上的毛能不能拔掉？

新闻文章排行榜
2017-09-0739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

有网友提问关于「乳头旁边长毛」的问题——

39

小九想说：菇凉你长这么漂亮，胸部长几根毛还有毛线关系呀！

这不是开玩笑，事实上，乳头边长毛多数真对健康「毛」影响。

31

乳头旁边为啥会长毛？

乳晕处长的毛，通常有两个特点：数量少，且毛发颜色很浅。

一般来讲，这里的毛发不超过10根，就无需过于担心。

至于乳晕为什么会长毛，主要有2方面原因：

生理性

乳头边上会长毛，是因为它周围有毛囊，在发育期开始长毛。

可以说，每个女性都有不同程度的乳毛生长的问题。有的女性长几丛细小的绒毛，有的女性长比较明显的汗毛。

后一类女性，不仅在乳头旁边，在两胸之间也可见毛发。

病理性

除去正常生理因素，还有一种疾病可导致乳晕长毛。它是——多囊卵巢综合征。

32

这是一种内分泌及代谢异常所致的疾病，患此疾病的人，明显的症状之一就是多毛，乳晕周边自不能幸免。

除此之外，还有闭经、不孕、痤疮、肥胖等症状。如果发现自己胸口的毛毛，在一段时间内突然增多、变密，这很可疑，最好及早就诊。

总的来说，只要不是病理性原因，乳晕长毛就再正常不过，几乎每个人都有，妹子们可以松一口气了。

不过乳晕长毛这件事，爱美的妹子可接受不了。拔，还是不拔，这是个问题。

乳晕上的毛可以拔掉吗？

可以，但是要注意方法。

如果觉得这里的毛发影响美观，或者是你特别想除掉它们，可以用小剪刀，轻轻地将这些毛发剪掉，这是最正确的办法。

33

用剃刀剃或者用镊子拔，以及用专门的脱毛产品等，都不可取。

因为这样做，会增加得毛内生和患毛囊炎的风险。胸部皮肤较为敏感脆弱，不要摧残它们。

多囊卵巢综合征

不孕症枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：月经稀少 女性不孕

并发症状：外阴肿瘤 卵巢肿瘤

相关检查：HCG 地塞米松抑制试验

推荐用药：调经促孕丸

调经促孕丸

温肾健脾，活血调经。用于脾肾阳...[详细]

￥16.9购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：北京大学第三医院预约挂号山东省立医院

推荐医生：王若光 主任医师朱梅 主任医师曾诚 主任医师

朱贵峰朱贵峰
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

陕西待产孕妇跳楼身亡 院方：孕妇剖腹产遭家属拒绝

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈