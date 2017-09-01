无痛分娩在中国使用率极低！无痛分娩很贵吗？为何这么少人用？

陕西榆林市发生的产妇跳楼身亡事件，家属和医院双方就「谁拒绝了剖腹产」各执一词，使事件陷入了扑朔迷离的罗生门。

临产的准妈妈，就只能选择忍痛顺产或者剖腹开刀两种选择吗？答案是否定的，如果榆林产妇知道「无痛分娩」这项服务，可能悲剧就能避免。

那么，无痛分娩是什么，这么好的项目在中国究竟为何使用率如此低？广州市妇儿中心将为大家揭晓答案。

生孩子，痛只能忍吗？

「生孩子哪有不痛的，忍忍就过去了。」

「这都忍不了太娇气了！」

「我们都行，你为什么不行？」

把疼痛分级，满分是10分。自然分娩的疼痛指数近乎于10，这可能是大部分女性一生中所遇到的最剧烈的疼痛。

当然，也有人说生孩子不疼。这是存在的。

据中华医学会调查，约6%的初产妇感觉轻微疼痛，约50%的初产妇感觉明显疼痛，约44%的初产妇感觉疼痛难忍，甚至「痛不欲生」，甚至发生榆林事件这种「忍无可忍」的悲剧。

生孩子到底有多痛，除了产妇本身，谁都没有办法「感同身受」。

但是，并不是所有的产痛都只能忍受。分娩镇痛已是现代文明产科的标志。

广州市妇女儿童医疗中心麻醉科主任宋兴荣教授介绍，分娩镇痛并不是一项新技术。从第一例分娩镇痛成功至今已经有170多年的历史。

1835年，英国维多利亚女皇就使用了无痛分娩顺利诞下小王子。如今最主流的无痛方式——硬膜外麻醉始于1938年。

1996年，世卫组织提出要求：对每一名产妇提供镇痛服务，最大限度减轻分娩疼痛。

早在1970年，英国的分娩镇痛率就已达到了98%。目前，美国加拿大等国家的分娩镇痛率约为85%，而在我国，却仅有1%。

1%的无痛分娩率，为啥会那么低

分娩镇痛的技术和硬件门槛并不太高。但是为何我们的无痛分娩率如此之低？

宋主任表示，这有多方面的原因：

麻醉师紧缺

产房任何时候都可能有需求，麻醉之后，麻醉师还需要全程跟踪，而一名初产妇的产程平均在12小时左右。

最理想的情况是麻醉医生24小时不离开产房，这对于很多医院来说是个奢望。在广州，也仅有广州市妇女儿童医疗中心一家医院的产房配备麻醉医生24小时值班。

费用问题

分娩镇痛，在医保的范畴，它并不是一项基本医疗，而属于「舒适医疗」。目前，只有极少数地区将无痛分娩纳入了医保范围。

在广州，无痛分娩的费用约为1500～2500元，医保可以报销700～800元，产妇仍需支出1000多元。

与此同时，医院却因为医保仅仅将其列入收费目录，并没有给予具体明细指导而亏损严重，因此，不少医院并不开展这项技术。

知晓率低，了解度更低

据调查，在生产前，仅有20%的产妇知道自然分娩还能镇痛。知晓以后，人们往往还担心是否会有副作用。

传统观念影响。正如前文所说过的——「以前大家都这么生」。

无痛并非完全不痛，对宝宝和妈妈的健康没影响

目前，分娩镇痛的主流方式是区域镇痛，硬膜外加腰硬联合阻滞。提到无痛分娩，就是采用这种方式来镇痛。

其麻醉方式和使用药物与剖宫产一样，但药量只有后者的1/10～1/20。

「无痛也并非能做到完全不痛，而是变得容易接受，分娩痛是10分的话，镇痛之后大概为4分」，宋主任说，「剂量需要严格把握，既能镇痛，又不能影响产程」。

在很多人的认知中，麻醉会延长产程。广州市妇儿中心产房副主任方大俊副主任医师和护士长张慧珠主任护师表示，无痛分娩并不会影响宫缩和产程。

在临床上，更多见的案例是由于无痛分娩舒适度提升，反而加速产程。

无痛分娩的麻醉药物是否会影响宝宝健康也是常见疑虑之一。宋主任表示，无痛分娩时用药剂量极低，因此进入母体、通过胎盘的几率微乎其微，对胎儿也不会造成什么影响。

正确的给药方法和合适的剂量对准妈妈们来说也是安全的。绝大部分人都不会发生后遗症，极少数人有感觉腰酸、轻微头痛等感觉异常，或并发低血压等。

不少新妈妈产后腰疼，觉得是无痛分娩所致。宋主任表示，研究证明，无痛分娩并不会增加产后腰痛的发生，产后腰痛是产妇的常见问题，与产后内分泌激素变化和生活姿势等多种原因有关。

对于符合顺产指征的产妇来说，无痛分娩还有更安全的体现：自然分娩的高强度疼痛感会导致代谢问题，或会影响宝宝或母体健康，无痛分娩还能减少胎儿缺氧的危险；

如果发生意外情况，采用了无痛分娩的产妇只需加大麻醉药剂量，可立即转为剖宫产，救治会更为及时。

数据显示，无痛分娩减少了、不会增加产钳使用和侧切率，产后的出血；新生儿的窒息率，新生儿的重症监护病房入住率，新生儿一周内死亡率非但不受影响，还有变好的迹象。

关于无痛分娩，你需要了解的几个问题

分娩会痛是自然，但是新妈妈们要知道，我们并不仅仅能依靠 「忍」来度过。

在广州市妇女儿童医疗中心，已经有5万多名产妇通过无痛分娩顺利生产，该院的无痛分娩率达到70%，95%的产妇满意效果，降低了约15%～20%的剖宫产率。

关于无痛分娩，你可能还有这些问题想要知道：

选择无痛是不是也需要家属同意？

需要签署知情同意书，但是并非一定要家属签字。宋主任表示，在该院，如果产妇本人清醒，可以对自己负责，即可让产妇自己签名，如果产妇意见和家人意见冲突，会尊重本人意见，但同时会录像录影。

事前有什么注意事项？

不要吃太饱，尤其难消化的食物；可以多喝水；精神要放松；最重要的是做好心理准备是否真的要选择无痛分娩。

什么时候可以打无痛？

以往，无痛分娩需要开宫口两指时才能使用，如今，只要有规律宫缩即可，开宫口并非必要条件。需要靠「忍」来度过的疼痛时间更短了。

所有顺产的产妇都可以无痛分娩吗？

并不是所有的准妈妈都适合无痛分娩，对于适宜自然分娩的产妇，如果有腰椎问题等其他禁忌症也是不能无痛分娩的。在提出无痛分娩的需求之后，您还需要经过产科医生和麻醉医生的评估。

无痛分娩一定可以顺利生产吗？

分娩是个非常复杂的过程，能否顺利分娩取决于产程的进展，跟分娩镇痛关系不大。但如果产程不顺利需要剖宫产，已经镇痛的产妇不再需要穿刺，直接通过硬膜外管加药即可。

无痛分娩需要多少钱？

这与您所在的地区和医院等级等有关，并根据分娩时间长短有区别。以广州市妇女儿童医疗中心为例，大概为1500～2500元，大部分医保不能报销。

*通讯员：易灵敏、周密