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死活不愿意做胃镜？检查肠胃还有哪些无痛方法？

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2017-09-0539健康网
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根据世界卫生组织统计，胃病的发病率高达80%，并且正以每年17.43%的速度增长，其中慢性胃炎的发病率在各种胃病中居首位。如果计算胃肠疾病，发病率更高。

许多人都说，我有慢性肠胃病，但究竟做什么体检可以确定？是不是一定要做「可怕的」胃镜、肠镜？

让中山大学孙逸仙纪念医院消化肝病专科副主任、消化内科副主任医师林?为你解答！

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院消化肝病专科、消化内科 林? 副主任医师

21

急性的腹痛腹泻，可能是急性胃肠炎造成的症状。但如果是慢性肠胃炎，情况就比较复杂。

有可能是胃肠功能紊乱，但这是功能性的诊断，需要排除一些器质性的问题。

比如炎症性肠病，包括溃疡性结肠炎、克罗恩病、或者肠道的一些缺血性的情况，甚至是肠道的肿瘤，都有可能会是表现为腹痛、腹泻作为首发症状。

这些都需要进一步的检查来排查搞清楚。通常可以做的检查包括4种。

22

首先医生会做胃肠道的一些常规检查，先验个大便、验个血，看一下白细胞、中性粒细胞或者淋巴细胞的比例。

验完大便、抽完血以后，医生认为有这个需要的话，有时候会拍一个X光腹部平片。

有些病人，我们甚至会建议做腹部超声、胃肠镜的检查等。

23

一般来说，作为专科医生，我们会选择做一些非侵入性的检查作为首选。

因为很多病人也不接受一来马上就做胃镜、肠镜；但是做一些非侵入性的检查，抽抽血、验验大便或者做个X光、做个超声，这些倒是病人可以接受的。

急性肠胃炎

胃病慢性胃炎

常见症状：恶心与呕吐 肚子疼

并发症状：脱水

相关检查：便常规 粪细菌培养

推荐用药：腹可安片

腹可安片

清热利湿，收敛止痛。用于消化不...[详细]

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