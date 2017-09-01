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学一种最简单手法，每天摸摸这里，“大病”征兆早发现！

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2017-09-0539健康网
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我们的身体很神奇，如果健康遭受损害，它会通过一些「信号」来提示我们，比如：

患感冒时，咽喉会痛，鼻涕会流，喷嚏打不停；

前列腺有毛病，夜间会出现尿频、排尿困难；

严重的乳腺癌，则会有乳头溢液/回缩、皮肤凹陷/糜烂等异常现象。

今天，北京大学第三医院将教大家怎么通过自摸淋巴来发现隐藏的疾病。

淋巴结，是存在于淋巴系统中的组织，大小不一，形如蚕豆。正常来讲，人体浅表的淋巴结很小，直径在0.5㎝以内，像米粒，摸起来光滑，柔软。

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淋巴结是常见的组织，遍及全身多个部位。它们大多位于浅表部位，比如颈部、耳前、腋窝、腹股沟等处，并且不单一存在，是集结成群。

淋巴结有什么作用？

淋巴结「形体」虽小，但对人体的作用挺大。它能通过淋巴管收集人体各处的淋巴回流，过滤掉无用的淋巴液，并帮助消灭细菌，清除细胞残屑。

如果淋巴细胞反抗结果给力，淋巴结无甚变化，身体便平安无事。可如若输了同细菌、细胞残屑的战斗，淋巴结发生变化，就构成了报警信号。

所以，除了对人体日常的「奉献」工作，淋巴结还能帮我们早日识别疾病问题。

淋巴结其实很「脆弱」，一旦淋巴细胞出现问题，就可能患上各种疾病，甚至患上淋巴瘤或淋巴癌。

淋巴癌，因为它的早期症状十分隐匿，而被人们称为「最会伪装」的癌症。播音员罗京、漫画家熊顿（《滚蛋吧！肿瘤君》作者）均因此病逝。

如何通过淋巴感知身体状况？

对于浅表部位的淋巴结，通过触摸可以进行自检。这里教大家一个简单的手法：

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将食指、中指、无名指三指并拢，指腹平放于需检查的皮肤上。按压皮肤，多个方向或转动式滑动触诊。

一般的淋巴结肿大，不同部位往往预示着不同意义，普通人主要「摸」这6个部位足矣。

摸脖子

如果颌下淋巴结肿大，一般是与口腔、面颊部的炎症相关。

最常见为上呼吸道细菌感染，包括扁桃体发炎，鼻炎，肺炎等。

摸脑后

如果发现枕部淋巴结肿大——枕部枕部，就是头沾着枕头的部位，即后脑勺。

这个部位的淋巴结肿大，一般是头皮疾病所致，比如风疹、麻疹均可导致。

摸耳朵

耳前淋巴结肿大，可能是附近部位发炎，如眼睑、脸颊、耳颞部会引起此处淋巴结肿大。

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摸锁骨

锁骨上淋巴结，左右各有一个。这两部位的淋巴结肿大，可能就不是发炎那么简单的问题。

左侧锁骨上淋巴结肿大，往往是消化道肿瘤（胃癌、肝癌、胰体癌等）转移。

右侧锁骨上淋巴结肿大，可能是呼吸系统肿瘤（食管癌、支气管肺癌）转移。

摸腋下

腋下淋巴结肿大，分轻重两种情况，轻者只是乳房、肩背等处出现炎症。

重者可能是乳腺癌的淋巴结转移，具体需结合乳房其他异常症状进行判断。

摸下腹部

腹股沟淋巴结肿大也分轻重。

下肢、下腹部、外阴部发炎，会引起肿大。腹腔肿瘤的淋巴结转移，亦会引起腹股沟淋巴结肿大。

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发现淋巴结肿大，不必过分担心。大多数炎症性的肿大，可以通过抗炎治疗治愈。

但如果抗炎治疗仍旧无效，可能是癌症预警，需去医院进行进一步检查。

指导专家：北京大学第三医院血液科、淋巴瘤研究中心主任克晓燕

参考文献：北京大学第三医院 - 身体病了，你的淋巴会说话！一个动作摸出「大病」征兆

淋巴瘤

乳腺癌珊瑚癣净

常见症状：食欲异常 淋巴结肿大

并发症状：查看更多>>

相关检查：乳酸脱氢酶 血浆铜蓝蛋白（CP）

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