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洗好的衣服这样晾晒，很容易沾染灰尘！还不如不洗！

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2017-09-0439健康网
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洗衣服，可以是很简单的事情，只需3个步骤：

1. 打开洗衣机，把衣服丢进去；

2. 加入洗衣液，开机洗衣；

3. 再打开洗衣机，把衣服晒出去。

洗衣服也可以很讲究：

1. 哪些衣服需要手洗？

2. 哪些衣服可以机洗？

3. 最后晒的时候应该正面晒还是反面晒？

今天，我们就来探讨最后这个话题，衣服怎么晒才健康？

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晒衣服，应该「翻」谁的牌？

有些人认为所有衣裤最好都翻晒，这样表面不容易染污，也不至于晒掉色。其实不然。

丝绸材质，羊毛料子，深色牛仔裤，有图案、铆钉、金属拉链等容易掉落配件的衣服，确实适合反过来洗和反过来晒。

前两者翻晒，是防布料弱化、变硬，以保护衣物的柔软度和光泽度。后两者则防掉色、保护衣物的图案及确保配件完好无损。

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不过，夏秋季节阳光炙热，灰尘也多，衣物翻晒以后，收衣时记得用力多抖几下将灰尘抖掉，然后再收起。这样做，有助防止引起皮肤过敏。

另外，白色织物、毛呢、绸缎衣物即便是翻晒，也最好不要让阳光直射，可以阴干最好。

这些衣服，别随便晒

有些衣服，则是不适合翻过来晒。

例如，贴身的内衣裤就不适合翻晒，必须正着「晒」，准确说最好放在阴凉通风的地方晾干。

特别是内裤，因为要是直接放在阳光底下暴晒，很容易变硬发黄，减少使用寿命。

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正晒，是因为我国空气中的粉尘、微生物不少，大城市的空气质量更差。所以正面晒，可尽量避免与皮肤接触的部分与灰尘直接接触。

总而言之，不管内衣裤还是外衣裤，不管翻晒还是正晒，衣服最好都当天晒当天收，别让衣服在空气中暴露太久，否则灰尘会在你的衣物上越积越多。

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