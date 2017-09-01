年轻人有5种习惯易惹痛风！第五种几乎人人皆中

痛风以往的发病年龄约为45岁，年龄越大痛风的可能性更大。但现在痛风正向低龄化发展，30岁痛风很常见。

不少年轻人体检中都发现尿酸过高，那么，尿酸过高到痛风还有多长距离？小九请中南大学湘雅二医院告诉你答案。

痛风的年轻人有5个特征

尿酸高的人不一定都是痛风，其中只有10%左右出现「尿酸高+关节肿痛」才可能是痛风。

但痛风盯上的年轻人，大都有以下几大特征：

缺乏运动

痛风患者中，明显的久坐不动、用脑居多的白领比较多，而那些从事体力劳动的人就比较少。

因为运动可以促进新陈代谢，并且能够降血脂，稳定血糖、血尿酸。

当然，有时候运动不当也可能诱发痛风。比如你已经是高尿酸血症患者，突然大量运动，非但对身体起不到好的作用，还可能诱发痛风急性发作。

无肉不欢

痛风，与嘌呤代谢紊乱和高尿酸血症（尿酸排泄减少所致）直接相关。

时下很多年轻人，日常饮食偏爱大鱼大肉，甚至到无肉不欢的境界。

而肉类的嘌呤含量较高，特别是动物的内脏、以及火锅中常见的海鲜。如果食用过量，极容易导致尿酸增多。

饮酒过量

比起中老年人，年轻人才是酒精最主要的消费群体。

但酒中的乙醇能促进腺嘌呤核苷酸转化，令血液中乳酸的浓度升高，并促使尿酸盐析出晶体。

因此必须强调，痛风患者在吃海鲜火锅时不要再喝酒，这种饮食搭配很容易导致痛风急性发作。

肥胖问题

美国约翰· 霍普金斯大学整理分析了肥胖人群的数据，结果发现，随着肥胖率的增加，美国人得痛风的概率也逐渐增高，并且不断年轻化。

也就是说，肥胖不仅是痛风的风险因素，还是痛风年轻化的高危因素。

正处于肥胖的人群，可要多加注意了。

工作压力

年轻人精力旺盛，在工作上也比较有干劲。有的人甚至为了工作不眠不休，加班加点都是常有的事。

过度劳累，会令人体自主神经调节紊乱，体表、内脏血管收缩，均可能引起尿酸排泄减少。

如果长期保持这种状况，的确可能诱发痛风。

预防痛风需要做好4件事

痛风归根到底是一种生活方式病。如果年轻人能改正上面那些不良习惯，在很大程度上就能避免痛风，不被困扰。

日常生活中，你需要做到：

少喝酒。其实应该尽量不喝酒，喝酒通常对身体没好处，但如果不能不喝，则做到尽可能少饮。

常运动。事实证明，不爱运动，真的会让身体免疫力下降，导致疾病缠身。所以要常运动，强身健体。

少熬夜。真正因为上班而熬夜的人其实不算多，更多的是自己选择（贪玩）熬夜。最好就改正这个习惯，别让身体太疲劳。

减轻压力。眼下年轻人身上确实肩负着多方面压力，既然是无法改变的事实，不如接受压力，学着排解压力，让身心少受些折磨。

指导专家：中南大学湘雅二医院风湿免疫科凌光辉副教授

参考资料：中南大学湘雅二医院 - 它喜欢这样的年轻人，你可千万别被中招