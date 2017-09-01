39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

天天要用的手机，放在哪里最健康？3个地方是“禁区”！

新闻文章排行榜
2017-09-0539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：离不开手机的越来越多，甚至有人一时半会儿找不到手机都会抓狂，手机快没电或是没电都会显得慌张。你或许听到过这样的话，“手机有辐射别放床头”“手机放胸前危害大”。手机放的地方确实很重要，放不对会影响到我们的健康。

购物、看视频、玩游戏、聊天......随着手机的功能越来越多，人们对于手机的依赖也越来越严重。现在在路边摊买一个煎饼果子，都可以实现手机支付；大马路上的共享单车，手机扫扫就可以骑走；散步跑步的时候，也要拿着手机记步数；一些人晚上还在刷朋友圈、逛淘宝，迟迟不肯睡。可以说，手已经机渗入了我们生活的方方面面。

离不开手机的越来越多，甚至有人一时半会儿找不到手机都会抓狂，手机快没电或是没电都会很慌张。你或许听到过这样的话，“手机有辐射别放床头”“手机放胸前危害大”。手机放的地方确实很重要，放不对会影响到我们的健康

1.手机忌放枕头边

据了解，手机辐射对人的头部危害大，它会让中枢神经系统机能性障碍，从而出现头痛、头昏、失眠、多梦和脱发等症状，有些人面部还会有刺激感。

在接电话的时候，建议先把手机拿远点，然后再放在耳边接通。还有尽量减少用手机聊天，睡觉的时候也别将手机放在枕头边上。


2.别把手机挂胸前

现在很多手机壳都带挂绳，不少女孩子爱将手机挂在胸前。研究表明，手机挂在胸前对心脏和内分泌系统会造成一定的影响。即便是在待机状态下，辐射比较小的时候，其危害也不小。心律不齐、心脏功能不全的患者尤其需要注意别将手机挂在胸前。有些专家认为，电磁辐射也会导致内分泌功能紊乱，女性容易出现月经失调

手机里一般也有屏蔽设备，能够减少辐射，但也有手机并没有防护功能。特别是一些小巧的女性手机，所以在没有防护功能强又小巧的手机之前，还是建议女性朋友少将手机挂在胸前。


3.挂在腰间影响生育

医学专家介绍，手机如果经常挂在人体腰部或是腹部，它在收发信号时产生的电磁波将辐射人体的精子或卵子中，使用者的生育机能会受到影响。英国有研究表明，老鼠被手机的微波辐射5分钟，DNA会发生病变，人类的精、卵子如若长时间受到手机微波辐射，也会有DNA病变风险。

所以，一般建议，使用者少将手机挂在腰间或是腹部，也不要将手机挂在腰间或是大衣口袋里面。一些男性喜欢将手机塞裤子口袋里，这对精子的危害很大。在办公室、家中或是坐车途中，最好是将手机放在一边。外出的时候可以将手机放在皮包中，离身体远一些。戴耳机接听手机可以有效减少手机辐射的影响。

性障碍

枸橼酸他莫昔芬片脱发

常见症状：性欲减退 女性性器官反应缺乏

并发症状：查看更多>>

相关检查：前列腺检查 男性性功能测试全面测试

推荐用药：前列回春胶囊

前列回春胶囊

益肾回春，活血通淋，清热解毒。...[详细]

￥33购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：上海市第一人民医院预约挂号济南军区总医院

推荐医生：程可佳 主任医师郭军 主任医师李海松 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

网传“医生永远不吃的5种食物”

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈