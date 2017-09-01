天天要用的手机，放在哪里最健康？3个地方是“禁区”！

核心提示：离不开手机的越来越多，甚至有人一时半会儿找不到手机都会抓狂，手机快没电或是没电都会显得慌张。你或许听到过这样的话，“手机有辐射别放床头”“手机放胸前危害大”。手机放的地方确实很重要，放不对会影响到我们的健康。

购物、看视频、玩游戏、聊天......随着手机的功能越来越多，人们对于手机的依赖也越来越严重。现在在路边摊买一个煎饼果子，都可以实现手机支付；大马路上的共享单车，手机扫扫就可以骑走；散步跑步的时候，也要拿着手机记步数；一些人晚上还在刷朋友圈、逛淘宝，迟迟不肯睡。可以说，手已经机渗入了我们生活的方方面面。

离不开手机的越来越多，甚至有人一时半会儿找不到手机都会抓狂，手机快没电或是没电都会很慌张。你或许听到过这样的话，“手机有辐射别放床头”“手机放胸前危害大”。手机放的地方确实很重要，放不对会影响到我们的健康。

1.手机忌放枕头边

据了解，手机辐射对人的头部危害大，它会让中枢神经系统机能性障碍，从而出现头痛、头昏、失眠、多梦和脱发等症状，有些人面部还会有刺激感。

在接电话的时候，建议先把手机拿远点，然后再放在耳边接通。还有尽量减少用手机聊天，睡觉的时候也别将手机放在枕头边上。





2.别把手机挂胸前

现在很多手机壳都带挂绳，不少女孩子爱将手机挂在胸前。研究表明，手机挂在胸前对心脏和内分泌系统会造成一定的影响。即便是在待机状态下，辐射比较小的时候，其危害也不小。心律不齐、心脏功能不全的患者尤其需要注意别将手机挂在胸前。有些专家认为，电磁辐射也会导致内分泌功能紊乱，女性容易出现月经失调。

手机里一般也有屏蔽设备，能够减少辐射，但也有手机并没有防护功能。特别是一些小巧的女性手机，所以在没有防护功能强又小巧的手机之前，还是建议女性朋友少将手机挂在胸前。





3.挂在腰间影响生育

医学专家介绍，手机如果经常挂在人体腰部或是腹部，它在收发信号时产生的电磁波将辐射人体的精子或卵子中，使用者的生育机能会受到影响。英国有研究表明，老鼠被手机的微波辐射5分钟，DNA会发生病变，人类的精、卵子如若长时间受到手机微波辐射，也会有DNA病变风险。

所以，一般建议，使用者少将手机挂在腰间或是腹部，也不要将手机挂在腰间或是大衣口袋里面。一些男性喜欢将手机塞裤子口袋里，这对精子的危害很大。在办公室、家中或是坐车途中，最好是将手机放在一边。外出的时候可以将手机放在皮包中，离身体远一些。戴耳机接听手机可以有效减少手机辐射的影响。