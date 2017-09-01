吃不下饭，亲个嘴就能改变食欲？

在回答之前，先问一个问题：你们知道接吻的好处吗？

单身的妹子/汉子可能会跳出来说「不知道，不知道，初吻已经保留23年了，都没亲过咋知道有什么好处」。

等等，没吃过猪肉，还没见过猪跑？对象总会有的。在那之前呢，你先了解接吻的介些好处，以后才更有底气「么么哒」。

接吻有哪些好处？

当然，小九说的么么哒，可不是蜻蜓点水那种，而是唇齿相依的法式热吻，这种热情的吻，会给双方带来诸多健康好处。比如：

锻炼面部肌肉

接吻的时候，脸上差不多有30块肌肉参与其中。唇部肌肉和舌头肌肉均会处于紧张状态，这能有效锻炼到它们。

有助美容养颜

多运动可以促进身体新陈代谢，让皮肤里的脏东西随汗液排出。接吻同样能让脸部肌肉「运动」，在一定程度上，就具备美容养颜的功效了。

促进血液循环

据说接吻时，人的心跳能每分钟超过一百次，其中女人108跳，男人110跳。这种频率的刺激，能促进血液循环，又不至于影响心脏健康。

具有止痛效果

接吻还能充当「止痛药」。首先，唾液中会自动产生抗生素，增强人体免疫力。其次，接吻会刺激人体分泌内啡肽荷尔蒙，让人暂时忘掉痛楚。

预防口腔疾病

接吻时会分泌大量唾液，其中富含钙和磷，能保护牙齿，使其免遭蛀虫干扰，也减少齿龈炎的发病率。另外，接吻分泌的唾液为中性，可帮助预防许多牙科疾病。

接吻治疗打嗝

打嗝了怎么办？喝水？憋气？都可以。你可能不知道的是，接吻也能治疗打嗝，因为吻的过程中很容易出现憋气的现象，接吻为啥能治打嗝，这就很好理解了吧。

没想到，光是接个吻就有这么多好处。那终极问题来了，接吻能治厌食症吗？虽然有点不可思议，但答案是肯定的。

能治疗厌食症

英国《每日邮报》刊登的一篇报道称，接吻能治疗厌食症，让人不偏食。研究人员对31名患者施以催产素鼻腔喷剂，发现接受此喷剂的人对食物不再感到厌恶，饮食偏向正常。

科学家表示，接吻之所以会改善厌食症，是因为接吻时，女性体内会释放催产素。催产素又称「爱的荷尔蒙」，它能减轻厌食症患者对饮食、体重的过度关注，且改善负面情绪。

所以，以后有了对象就尽情么么哒吧。