人体最强肌肉是哪块？是灵巧的舌头，还是Q弹的屁股？

人体全身有超过600多块肌肉，它们在神经系统的支配下，帮助我们实现行走，吃饭，如厕等各种活动。

那么，人体哪块肌肉最强壮？正巧我们的粉丝也好奇这个问题，那咱们就一起来看看真相吧。

人体最强壮的肌肉在哪里？

留言区有读者回答，最强壮的肌肉是舌头。仔细想想，舌头能弯曲，能吮吸，能卷成杯状，说它是最强壮的肌肉，好像蛮有道理，但其实答案是否定的。

因为舌头并不是一块肌肉，而是8块不同肌肉的集合体。它们相互交织，构成一个灵活的腔式组织，使得舌体运动自如。能拉长、缩短、卷曲，并协助说话、进食、吞咽。

并且，不管是测试其中一块肌肉，还是8块一起上，在任何标准下，舌头肌也是充满劣势的，很难获胜。因为它的块头，相比其他肌肉而言，太小了。

一般来说，肌肉组织越多，肌节总数越大，意味着力量更大。依着这种标准，身体最大的肌肉是臀大肌，它应当能产生最强的力量。

所以，有人认为屁股的肌肉力量最强。如果你是这样想，那就错了。首先，臀部不只臀大肌一块肌肉，还有臀中肌、臀小肌、髋外展肌等。

而且，肌肉大小又不能代表一切。肌肉力量的表现是多方面的，很难说出谁是最强，只能说它在某一方面表现最佳，可能是耐力，爆发力，也可能是动态力量，绝对力量。

单从一个方面来讲，倒是可以分出几个「最强」来。比如：

最强耐力——心脏肌肉

心脏肌肉，我们出生至死，它从头到尾只做一件事，就是带动心脏跳动，且从不停歇。一年跳动4000万次，那么到70岁，能跳动将近30亿次！多么庞大的一个数字。

最强动态力量——眼外肌

人能连续看好几个小时的书、电影甚至工作，看1个小时书的过程中，至少会牵拉眼球运动上万次，几个小时下来，这个「运动」量，也是非常巨大的。

最强外发力——小腿肌

其实小腿肌肉本身并不能产生很大的力量。但是当人踮起脚尖，小腿肌会以脚尖为支点，利用省力杠杆原理，产生很大的外发力。

功能之王——舌头

舌头君又出场，它可算得上是人体文武双全的肌肉，功能诸多，能辅助说话，能搅拌食物，能促进咀嚼，还能「带领」你进行法式热吻。

……

所以说，到底哪一块肌肉是最强壮的，要看你如何定义「强壮」。