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医院提供高级挂号技能，这么挂号看病速度快医生好

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2017-09-0139健康网
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有病你就得看，但看病可并不简单。举个例子，头疼，应该挂什么科？好不容易确定了科室，一看还分普通号、专病号、专家号、知名专家号、特需号……看过后，头更晕了。

别晕，上海交通大学医学院附属瑞金医院这里有本挂号秘笈，看病该选什么号、挑哪个医生，一次过统统告诉你。

初次就诊：挂普通号

如果是初次就诊，建议先挂普通号。让医生对你的病情有个初步的判断，也好给出相应的治疗方案，以及确定是否该看个专科，是否需要做其他化验检查。

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还有一种情况是，你在其他医院已经就诊过，但未确诊。或者已经确诊但是疗效不佳，于是慕名去到大医院，在大医院算第一次就诊，可以挂普通门诊，也可以挂专病门诊。

因为在已经知道病症的情况下，知名专家能做的事同普通号的医生一样，无非是为患者开具一些化验、检查申请单，并嘱咐你等待检查结果，随后来复诊。

这种情况下，普通号跟专家号没有本质的区别。挂普通号更方便，又何必自找麻烦非得挂专家号呢？

专家门诊：挂副主任医师号

可以先考虑挂副主任医师的号，因为更容易挂到号。

当然，除了这个优势，副主任医师的临床实践也不低，没个10年，怕是很难晋升为副主任医师。

可以说，他们对本专业已经非常熟悉，完全可以独当一面，解决大部分病患的问题。也即，没必要非得挂主任医师的号。

慢性疾病：挂专病门诊的号

对于一些常见的慢性病，可以考虑挂专病门诊的号。许多医院都会开设各种各样的专病门诊，比如有腹膜透析专病门诊，脂肪肝门诊，糖尿病门诊，慢阻肺专病门诊等。

患者可以根据已经确诊的疾病名称，选择相应的门诊进行挂号。

这些专病门诊大多是高年资主治医师，医术有保障。且费用也不会高，大多数专病门诊的挂号费用，同普通门诊一样。

疑难杂症：最好挂知名专家号

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不管什么病，在不确定病因的情况下建议挂个普通号。

当然，既然是疑难杂症，那必然是辗转多家医院仍不能确诊。对这种情况，患者最好挂知名专家的号，其次可考虑主任医师，以便尽快确诊。

看病就医节省时间的诀窍

1、网上预约挂号

几乎所有的大医院都开启了网上预约挂号的功能。提前预约，还更有可能挂到知名专家的号。不过，如果预约挂号的序号靠后，最好早点去医院，以免被后来者居上。

2、备齐相应资料

就医有一些必须要用的材料，比如身份证，病例，就医卡，医保卡，检查结果等。少了任何一个都会给你增加不必要的麻烦，延长就医时间，所以就医前一天可以提前准备好。

3、问最有用的信息

医生分配给每个患者的时间非常有限。在短时间内，要获得有用信息，要求患者陈述病情时要言简意赅。

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比如你可以问：得了什么病，有什么注意事项，吃药仍不见好怎么办，什么时候复诊，等等。跟疾病有关的问题，无非就这几个。

参考资料：上海交通大学医学院附属瑞金医院 - 医生看病都找谁？手把手教你大医院看病 「秘籍」

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