乳腺癌患者实拍图：患了癌症，乳房还能保留吗？

搜索「乳腺癌切除乳房」，你会看到相当残酷的图片……
那么，女性得了乳腺癌，就必须切除乳房吗？幸运的是，中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤医学部主任医师龚畅告诉我们，答案是否定的！
指导专家
中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤医学部 龚畅 主任医师
其实这个态度取决于，最主要是两个方面。
第一个是医生自己对切乳保乳的认识，还有一个是患者的意愿。
其实大部分的临床医生都知道，保乳和切乳，只要用在适合的病人身上，生存率是一样的。
甚至有一些保乳的病人，做了手术之后，比同样条件下做切乳的病人，生存率还更高。
还有第二点，毫无疑问，如果一个病人能做保乳的话，她的外形和生活质量，以及对生理和心理所带来的创伤更小。
所以，一个是要医生的引导，还有一个就是病人的意愿，会决定病人最终是选择保乳还是选择切乳。
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