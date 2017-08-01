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乳腺癌患者实拍图：患了癌症，乳房还能保留吗？

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2017-08-3139健康网
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搜索「乳腺癌切除乳房」，你会看到相当残酷的图片……

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那么，女性得了乳腺癌，就必须切除乳房吗？幸运的是，中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤医学部主任医师龚畅告诉我们，答案是否定的！

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤医学部 龚畅 主任医师

其实这个态度取决于，最主要是两个方面。

第一个是医生自己对切乳保乳的认识，还有一个是患者的意愿。

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其实大部分的临床医生都知道，保乳和切乳，只要用在适合的病人身上，生存率是一样的。

甚至有一些保乳的病人，做了手术之后，比同样条件下做切乳的病人，生存率还更高。

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还有第二点，毫无疑问，如果一个病人能做保乳的话，她的外形和生活质量，以及对生理和心理所带来的创伤更小。

所以，一个是要医生的引导，还有一个就是病人的意愿，会决定病人最终是选择保乳还是选择切乳。

乳腺癌

常见症状：乳房肿块 乳腺癌的远处转移

并发症状：乳腺结核 贫血

相关检查：外科检查 乳房摄片

推荐用药：氯氧喹胶囊

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乳腺癌、非小细胞肺癌等肿瘤治疗...[详细]

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