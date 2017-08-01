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不得不晚睡算熬夜吗？这种“夜生活”没那么伤身

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2017-08-3139健康网
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据说，每个熬夜的人都日复一日重复下图的死循环，看看你是不是？

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Day1

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Day2

13

Day3

最后，卒，享年××。

（以上图片来自网络，如有侵权联系删除）

不管是自愿熬夜，抑或被迫熬夜，你都将收获同样的危害。比如：

失眠

记忆力下降

心血管危险

肥胖症上身

免疫功能「失灵」

成2型糖尿病患者

……

更为关键的是，熬夜虽然与癌症不存在直接关系，但它确实会增加致癌风险。

熬夜会令内分泌紊乱，导致细胞突变，提高患癌风险；也就是说，长期熬夜的人，都在玩命。

那么，许多因工作而必须熬夜的朋友可能会问：几点睡才算熬夜啊？工作关系要熬夜怎么办？这些问题，天津医科大学肿瘤医院现在告诉你答案。

1、几点睡算熬夜？

熬夜，《现代汉语词典》里解释为：因事通宵或至深夜忍困不眠。

通俗来讲，就是明明双眼皮已经在打架，但你死扛着不去睡，强行剥夺自己的睡眠时间。

睡眠有2个重点，一为「有规律」，二为「睡得够」，只要你的睡眠满足这两个条件，那就不算熬夜。

我们再来看熬夜的状况，它大致可分为2种——晚睡早起和晚睡晚起。

假如你必须7点起床，但是凌晨2点睡，这是晚睡早起，也算熬夜。

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它仅仅满足「有规律」这个条件，睡5个小时，离「睡得够」（成人需睡8±1小时）还差很远。

假如你习惯昼伏夜出的生活，凌晨4点睡，但每天能够睡到12点起来。

这是晚睡晚起，但不算熬夜。因为此种睡眠模式，既满足了「有规律」，又符合「睡得够」的条件。

可见，只要你的睡眠长度和睡眠质量没问题，晚睡危害不大。

如非要揪出其不足之处，不过就是和大多数人生活节奏不同步，日间还容易被喧闹声吵醒罢了。

2、每天少睡几小时会怎样？

一天两天熬一次夜，没事儿，身体它承受得起，丢掉的睡眠，大不了明天补回来。

可是每天强行剥夺自己的睡眠时间，让自己长期睡眠不足，这后果比通宵熬夜还可怕！

曾经有研究表明，连续两星期每天少睡2个小时，同连续48小时不睡觉的危害一样大，均会降低大脑的认知功能。

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而且，长期慢性睡眠不足，身体需要的恢复时间也较通宵更多。

长期慢性睡眠不足，白天补觉也没用。

你的生物钟被改变，体内激素分泌出现紊乱，前面提及到熬夜的那些危害（比如便秘、失眠、心血管疾病、肥胖、糖尿病等）统统会出现在你身上。

每天少睡1～2个小时，看似「挤出」了时间，实际上得不偿失，是透支未来的生命。

3、不得不晚睡该怎么办？

如果因为工作的原因，不得不晚睡，那就让这个「夜生活」更健康一点。

为了身体健康，「晚睡族」们需要注意的地方，主要有以下几点：

保证充足而规律的睡眠

每天同一时间睡觉，同一时间醒来，期间睡7个还是9个小时，看你身体反应。营造良好的入睡环境很重要，晚睡党需在隔音，防光上多花点心思。

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保证饮食营养

夜班族要注意补充维生素，水分，蛋白质。晚间饮食需清淡，建议分为2餐食用，减轻胃部消化负担。多吃红黄色蔬果如胡萝卜，可以保护视力。

加强身体锻炼

白天在保证睡眠的基础上，可以腾出时间多出去走走，晒晒太阳，做一些基础的户外运动，比如跑步，跳绳等。不能老窝在家里不见光，这样身体机能会老化。

保持良好的心态

如是因加班而不得不熬夜（第二天正常上班），这压力不小，可能心态会「爆炸」，一定要调整好情绪，平静面对工作，早些结束。并且，第二天白天需补觉。

参考资料：天津医科大学肿瘤医院 - 常熬夜可致癌？！真的不是吓唬你……

糖尿病

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