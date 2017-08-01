自闭症孩子真的都是天才？医生告诉你真相

「一元购画」刷爆了朋友圈，这些特殊的「小朋友们」的画作直指人心，让人惊叹。

《冬之蕴涵》、《大海》、《春之月》三幅作品的作者李捷麟是一名自闭症患者。

事实上，确实不少「天才」是自闭症。英国一位5岁小画家自闭症小女孩艾瑞斯·格蕾斯·哈姆肖的画曾售出1500英镑（约合14600元人民币）的高价。

《雨人》中那位患有自闭症的男主角在生活方面异常低能，4岁才会走路，但却拥有超常记忆能力，精通从文学到历史在内的15门学科，能一字不漏背诵至少9000本书的内容，他的原型——金·匹克也确实是一位自闭症天才。

牛顿、爱因斯坦更是大名鼎鼎。

由于不少「自闭症天才」的出现，许多人以为自闭症的孩子都智力超群的天才，只是活在自己世界里不与人交流。

大部分自闭症孩子并非「天才」

智力正常和超常的自闭症，医学上称为高功能自闭症。部分阿斯伯格综合症的孩子智商也超出一般人。但是大多数的自闭症孩子只是一般的自闭症而已。

中山大学附属第三医院儿童发育行为中心副主任医师唐春表示，约有半数的自闭症病人伴有明显的精神发育迟滞，自闭症儿童由于社交障碍没有得到及时纠正，认知能力的发展也会受到一定程度的影响。

正常人的智商（IQ）范围大多在85～110。一项研究发现，55.2%的自闭症儿童IQ低于70，属于智力落后，智力落后的孩子中有15.8%IQ低于50。仅仅有2.7%的自闭症儿童IQ超过115。

不过，部分孩子在某些方面显得有较强能力，主要在音乐能力和记忆力方面，尤其是在机械记忆数字、路线、车牌、年代等方面。

广州市妇女儿童医疗中心神经康复科杨思源医生认为，只有一项能力很强，其他能力属于低下，这种不能算是天才。

真正的天才，是他不仅有一项或多项能力特别突出，并且他的其他能力也达到正常小孩的水平。

自闭症儿童的画作

广州市康纳学校就有一些前者这样孩子——有只学了半年就考过钢琴3级的；有对植物了如指掌的；有喜欢写作的；有能画或者做出比正常孩子更好看的画作、泥塑、手工艺品的……

但是，他们却需要花更多的时间来学习各种普通孩子轻易就能学会的东西——如何说话，如何认知世界，如何沟通交流等等，等等。

「小朋友」的目标：独立自主

「迈向独立自主」，是第十个世界自闭症日的主题，也是自闭症的干预目标和愿望。

对于大多数自闭症儿童的家长来说，现阶段最忧心的是上学问题——自闭症儿童被普通学校拒绝的新闻屡见不鲜。

他们还来不及想，当孩子长大成人，离开父母还能够独立生活自食其力吗？

根据美国一个调研结果显示：绝大部分成年自闭症人士 (84%) 继续与父母一起生活 ，将近一半25岁的自闭症人士从未得到过有报酬的工作。

深圳市孤独症人士现状的一项最新调查报告也显示，自闭症孩子智力低下率86%，与国外学术界报道的80%接近；另外有17.2%的仍不会说话，其中7岁以上的儿童仍有14.9%不会说话，仅仅0.8%有接近正常的语言交流功能；运动能力评价上，35.6%的被认为明显低于同龄儿童；71.2%的生活自理能力明显比同龄儿童差；只有7.1%的孤独症孩子能独立外出购物。

中山大学附属第三医院儿童发育行为中心主任邹小兵表示，患自闭症的孩子，与生俱来地带着某种缺陷来到这个世界，他（她）们可能外观俊俏、动作灵活，但缺乏社会交往能力，语言交流有着显著的异常，多数孩子存在狭隘兴趣与重复刻板行为。

若不予干预治疗，无论轻重病例，多数患儿成年后或不能生活自理，或不具备独立工作能力。

有些孩子平时很少说话，不会与人交流沟通，喜欢独自嬉玩而不愿意与其他小朋友凑在一起。部分家长误以为孩子只是性格内向，完全未联想到孩子或许有自闭症的倾向，从而错过自闭症的最佳治疗时间。

家长们如何及早意识到孩子有自闭症倾向？

邹小兵介绍，一般自闭症患儿在1岁左右就会有明显不同于其他孩子的表现，敏感的家长应该不难注意到。自闭症有明显的可疑症状，以社会交往障碍、言语和非言语交流障碍、兴趣局限和刻板行为为主要表现，同时在智力、感知觉和情绪等方面也有相应的特征。

唐春说，不少轻度自闭症的孩子症状不典型，家长也觉得性格使然不重视，容易忽略，常常拖到2岁多发现语言发育落后，才看出异常。

以下这些表现，提示孩子的行为发展可能偏离了轨道，特别是1岁后有「四不」（不看、不指、不说、不应），应该尽早到儿童发育行为专科进行评估。

1、说话迟、说话少

沉默不语是自闭症孩子常有的表现，比如两三岁还不会说话。

其实，个别患儿也可能表现为语言发育的退化，比如2～3岁以前有表达性语言，但逐渐减少，甚至完全丧失。

2、社会交往障碍

不少孩子在年幼时就表现出了自闭症的迹象。比如不喜欢与其他小朋友玩，或者与小朋友相处时容易发生冲突。

3个月大时被逗弄很少微笑，哺乳时也很少注视妈妈和旁人；

到了4～6个月，通常开始懂得分辨熟悉与陌生的阶段，却对亲人比较冷淡，不会索取、回应拥抱，对父母离家、回家没有明显的情感应答，甚至叫名字仿佛没听到一样；

7～9个月正是宝宝喜欢游戏、互动的阶段，却对无生命的物品比对人更有兴趣，无法理解鬼脸、笑容等面部表情；





将近1岁还不会运用手势语言，不会玩装扮游戏；

1岁～1岁半，模仿、学习的最佳时期，却很少模仿，不会用手指指向自己感兴趣的东西；

将近2岁，喜欢独自玩耍、不听从指令，对小朋友爱玩的「假装游戏」没兴趣或不会玩；

到了3岁，仍然不会看人脸色，不会正确使用你、我、他等人称代词，不懂与他人分享兴趣、体会，也很少参加过家家、躲猫猫等合作性游戏。

3、兴趣局限

局限兴趣是自闭症孩子的重要表现之一，比如对广告、天气预报特定某一类异常感兴趣，并且持续数十分钟、几个小时都不厌倦。

唐春医生临床上就遇过对国家国旗特别感兴趣的小孩，记忆深刻，还喜欢反复观察。

4、刻板行为

刻板行为的最典型表现为重复某些动作。

比如反复开关门，喜欢转圈跑，喜欢转盖子等。

自闭症患者做这些职业有「优势」

经过科学的干预训练，康复良好的自闭症患者也可以慢慢适应社会。

中山大学附属第三医院儿童发育行为专科副主任邓红珠表示，自闭症患者普遍机械记忆能力、遵守规则的能力都比较强，个别能力比较突出的患者在知识记忆、音乐、绘画等方面还拥有特殊的才华。

如果给他们提供一定的就业机会和相关的就业培训，许多患者都可以胜任图书管理员、仓库管理员，甚至快递员这样的常规工作，有绘画、音乐、认知、编程特殊才华的孩子也可以胜任建筑师、画家、计算机工程师等职业。