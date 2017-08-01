打哈欠为什么会传染？

在容易疲倦的场景中，如领导开会长篇大论地发言，一个同事打哈欠，所有看到的人都可能连锁反应，呵欠连连。

于是留言区一位热心网友（他究竟经历了多少大会，打过多少呵欠？）就不断提问了：打哈欠为啥会传染？今天，咱们一起来研究下。

为什么会打呵欠？

人疲倦时血液内的二氧化碳会增多，从而刺激大脑呼吸中枢，引起深呼吸活动，做出「打哈欠」动作。

打呵欠，其实就是一次大量补充氧气、呼出二氧化碳的动作，以快速恢复血氧浓度，维持大脑正常工作。

同时，脸部的剧烈运动也有助放松肌肉，缓解疲劳。

换句话说，「打哈欠」不是标志着颓废，反而是一种缓解疲劳的积极方式，对人体自身也是一种保护性适应。

为什么呵欠会传染？

其实，科学家们也同样好奇这个问题，并为此寻找到很多解释。

心理暗示

有人认为，跟着人打哈欠，是一种从众心理，在心理学上叫做马纳姆效应。

据说，人类一直在寻找自我，但又常常迷失自我，因为内心不够坚定，便很容易受到周围信息的暗示，并以别人的言行作为自己举止的参照。

其中，跟着打哈欠就是典型的例子。受暗示性越强的人，越容易跟着人打哈欠。

进化论

有部分科学家猜测，传染性的哈欠，可能是从过去继承的一种求生的本能。

上文说过，打呵欠，是人体「刷新」大脑的方式。

因此，过去，当古人被猎物或其他群体攻击时，会通过打哈欠来保持警觉性，以便更好地探知和应对危险。

移情能力

很多动物都会打哈欠，狮子，树獭，猫，狗，甚至于鱼。

而且，哈欠传染还能跨种族。但哈欠传染，目前只在人、黑猩猩、狒狒、狗、猫中发现过。

神经生物学家们研究发现，大脑皮层发达的脊椎动物，才有辨识哈欠的能力，并跟着打。

至于人类，在沟通与社交上能力不足的人，则很可能不怎么受哈欠的传染。

有一个研究可以更加证实这种解释——

2007年，美国康涅狄格大学的研究者，先是对120名6岁以下的幼儿进行了调查，发现大部分孩童得等到4岁以后，才会被「传染」哈欠。

随后，他们又研究了30名6~15岁的自闭症儿童。发现与正常的同龄人相比，这些自闭症患儿对别人的哈欠会更加无动于衷，因为他们移情能力不太足。

并且，研究显示，相比熟人和陌生人，哈欠传染的反应在亲人和朋友之间更为明显。越是关系密切，我们越是能体会到他们的感受。

镜像神经元

镜像神经元，是埋伏在大脑皮层特定区域的一种特殊的神经细胞。

在我们看到或者听到某种动作时，它们会被激活，并促使我们像对着镜子一样，模仿该动作。

当然，以上这些目前都还只是可能原因，不是确切原因，科学家暂时还没有定论。

打哈欠为何具有感染力，这个问题至今仍是一个谜。