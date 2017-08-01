乳腺增生会不会是乳癌？这个操作能有精确无误的诊断

许多女性体检中都会发现乳腺增生，心大的置之不理，胆小的不时担心会不会癌变。

事实上，许多乳腺增生都是良性，不会有大碍，但如果你一定要检查过才安心，应该做什么检查？

别随便乱做，浪费钱，乳腺肿瘤医学部主任医师龚畅可以告诉你标准答案！

指导专家

乳腺肿瘤医学部 龚畅 主任医师

如果在体检过程中发现有乳腺增生的话，我们一般建议到乳腺专科医院做一个专科相关检查。

由乳腺专科的临床医生对乳腺进行一次检查，通常包括三种检查。

第一种，是用手来摸能够感觉到的肿块，但手对于肿物的触摸感觉一般需要是一公分以上的肿瘤，我们才能够感觉到。

所以，在此之外还需要借助一些仪器。比如，最常用的乳腺的B超检查；

还有乳腺的X光照片的检查，医生常说的叫「钼靶照片」。

总结来说，三种检查就是：医生体检、B超检查、以及X光检查，这三项检查能够帮助你早期的诊断，有没有一些乳腺早期的肿瘤。

但最重要的检查还在是下面所说这个：如果发现一个可疑的病灶，比如钙化，或者是发现一个小的但很可疑的肿物的话，我们都建议在B超或者X光的引导下，把这个可疑的病灶或者小的肿瘤拿出来，去做一个病理组织的确诊。

这个诊断才是百分之百的精确诊断。