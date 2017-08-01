洗脸什么水温好？毛巾洗脸会伤皮肤？医生详解洗脸7个细节

你怎样洗脸？是什么都不用，手鞠一捧水就想把脸上的东西溶化；抑或出动洗面奶，「感化」面上污渍；还是使用毛巾，通过摩擦来「强拆」？
别乱试，一旦洗脸方法错了，日积月累可能对脸部皮肤造成严重伤害，特别毁脸！今天请来了中南大学湘雅二医院，给大家解释关于洗脸你想知道的全都问题。
洁面产品是否越贵越好？
每个人的肤质，加上脸长痤疮的原因不同，在选择洁面产品这一方面，不能以价高为好的标准，再好的洁面产品也不能解决所有皮肤问题。
通常，脸部长痘痘、黑头是因为毛囊堵塞。
而引起毛孔堵塞的原因，可能是异物堵塞（如化妆品没卸干净），也可能是毛囊上皮过度角化引起。
其中，因异物堵塞引起的爆痘，可以通过清洁面部来预防，即购买好的洁面产品可以预防黑头、痘痘。
可如果是过度角化，就需要通过药物或果酸来改善。
秋天选什么洁面产品？
秋天天气干燥，湿度下降，如若护肤不当，容易出现过敏现象。
此阶段，建议大家可以选择温和、保湿性比较强的洁面产品，避免使用会破坏皮肤屏障的祛角质产品。
还可以根据自己的肤质，选择不同产品：
敏感性肌肤，建议选医学类护肤品；
油性肌肤，应当选择去油、控油比较强的产品；
干性肌肤，宜选择温和、保湿性能强的产品，并每周敷1~3次面膜，给皮肤补充水分；
混合型肌肤，可以买两种，油性区和干性区，分别对待。
另外，秋季紫外线虽不如夏季强烈，但防晒也当列为日常必做之事。
除了撑伞、戴墨镜这种物理防晒措施，还需涂抹防晒剂，建议可选SPF≥30，PA+++的广谱防晒剂。
洁面乳直接往脸上涂吗？
显然不是。
洁面乳应该放在手掌，搓出泡泡之后再涂抹到脸上。
这样能涂抹得更加均匀，清洁效果也更好。
洗脸用温水还是冷水好？
冷水或温水洗脸，各有其好处。
温水洗脸，可以帮助打开毛孔，令血管扩张，清洁效果更佳。
但冷水洗脸，可以收缩毛孔和血管，让肌肤更加紧致有弹性。
你可以通过正确顺序，将二者的好处揽于一身。
正确的洗脸步骤是什么？
正确的洗脸步骤，一般是先温水，后冷水。
具体来说，先用温水打湿脸部，然后在手心揉搓洁面乳，将泡泡温和涂于脸部，过半分钟左右，用温水洗净。
接着，用冷水拍一拍脸，给面部降温，收缩毛孔，紧致皮肤。
最后再做爽肤和保湿的工作。这样，可以确保脸部不至于太干燥。
毛巾洗脸会伤害皮肤吗？
确实可能会。
所以需要选择柔软性好的毛巾，且需对它做好消毒、清洁工作。
不要把毛巾放在潮湿环境里，这样容易滋生细菌，对脸部造成伤害。
用毛巾辅助洗脸时，动作要轻柔一些，避免过度擦洗，破坏角质层。
冷水洗脸会长痘吗？
这个锅，冷水不背。
脸长粉刺，原因很多，比如皮脂分泌旺盛、皮肤感染、内分泌失调、化妆品堆积等，冷水洗脸不会诱发粉刺生长。
指导专家：中南大学湘雅二医院皮肤科医学激光美容中心尹恒博士
参考文献：中南大学湘雅二医院 - 冷水VS温水洗脸哪个好？消灭黑头痘痘最后靠什么？
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