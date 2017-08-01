39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

洗脸什么水温好？毛巾洗脸会伤皮肤？医生详解洗脸7个细节

新闻文章排行榜
2017-08-2939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

你怎样洗脸？是什么都不用，手鞠一捧水就想把脸上的东西溶化；抑或出动洗面奶，「感化」面上污渍；还是使用毛巾，通过摩擦来「强拆」？

别乱试，一旦洗脸方法错了，日积月累可能对脸部皮肤造成严重伤害，特别毁脸！今天请来了中南大学湘雅二医院，给大家解释关于洗脸你想知道的全都问题。

洁面产品是否越贵越好？

每个人的肤质，加上脸长痤疮的原因不同，在选择洁面产品这一方面，不能以价高为好的标准，再好的洁面产品也不能解决所有皮肤问题。

通常，脸部长痘痘、黑头是因为毛囊堵塞。

而引起毛孔堵塞的原因，可能是异物堵塞（如化妆品没卸干净），也可能是毛囊上皮过度角化引起。

其中，因异物堵塞引起的爆痘，可以通过清洁面部来预防，即购买好的洁面产品可以预防黑头、痘痘。

可如果是过度角化，就需要通过药物或果酸来改善。

秋天选什么洁面产品？

11

秋天天气干燥，湿度下降，如若护肤不当，容易出现过敏现象。

此阶段，建议大家可以选择温和、保湿性比较强的洁面产品，避免使用会破坏皮肤屏障的祛角质产品。

还可以根据自己的肤质，选择不同产品：

敏感性肌肤，建议选医学类护肤品；

油性肌肤，应当选择去油、控油比较强的产品；

干性肌肤，宜选择温和、保湿性能强的产品，并每周敷1~3次面膜，给皮肤补充水分；

混合型肌肤，可以买两种，油性区和干性区，分别对待。

另外，秋季紫外线虽不如夏季强烈，但防晒也当列为日常必做之事。

除了撑伞、戴墨镜这种物理防晒措施，还需涂抹防晒剂，建议可选SPF≥30，PA+++的广谱防晒剂。

洁面乳直接往脸上涂吗？

显然不是。

洁面乳应该放在手掌，搓出泡泡之后再涂抹到脸上。

这样能涂抹得更加均匀，清洁效果也更好。

洗脸用温水还是冷水好？

12

冷水或温水洗脸，各有其好处。

温水洗脸，可以帮助打开毛孔，令血管扩张，清洁效果更佳。

但冷水洗脸，可以收缩毛孔和血管，让肌肤更加紧致有弹性。

你可以通过正确顺序，将二者的好处揽于一身。

正确的洗脸步骤是什么？

正确的洗脸步骤，一般是先温水，后冷水。

具体来说，先用温水打湿脸部，然后在手心揉搓洁面乳，将泡泡温和涂于脸部，过半分钟左右，用温水洗净。

接着，用冷水拍一拍脸，给面部降温，收缩毛孔，紧致皮肤。

最后再做爽肤和保湿的工作。这样，可以确保脸部不至于太干燥。

毛巾洗脸会伤害皮肤吗？

13

确实可能会。

所以需要选择柔软性好的毛巾，且需对它做好消毒、清洁工作。

不要把毛巾放在潮湿环境里，这样容易滋生细菌，对脸部造成伤害。

用毛巾辅助洗脸时，动作要轻柔一些，避免过度擦洗，破坏角质层。

冷水洗脸会长痘吗？

这个锅，冷水不背。

脸长粉刺，原因很多，比如皮脂分泌旺盛、皮肤感染、内分泌失调、化妆品堆积等，冷水洗脸不会诱发粉刺生长。

指导专家：中南大学湘雅二医院皮肤科医学激光美容中心尹恒博士

参考文献：中南大学湘雅二医院 - 冷水VS温水洗脸哪个好？消灭黑头痘痘最后靠什么？

粉刺

过敏

常见症状：眉弓凹陷 下巴长痘

并发症状：色素斑

相关检查：皮肤与组织寄生虫的病原检查

推荐用药：维胺酯维E乳膏

维胺酯维E乳膏

用于痤疮。[详细]

￥13.2购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：苑勰 主任医师于建斌 主任医师刘爱民 主任医师

钱东辉钱东辉
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈