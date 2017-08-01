坐厕马桶会传播艾滋吗？不想染性病记得要做这件事

艾滋病、梅毒、尖锐湿疣、淋病等性病对很多人来说是陌生疾病，但这些疾病不仅困扰患者的躯体，更影响着他们的心理。

如何把控自己，远离这些疾病，请看专家如是说。

指导专家

上海市第六人民医院皮肤科主任 袁定芬 教授

我们这里是个特殊的诊疗场所，自从2002年我院皮肤科成立「性传播性疾病诊治特色专科」后，在「尊重隐私，匿名就医」的前提下，我们这个性病诊治团队默默地为这些需要特殊关爱的患者答疑解惑。

我们遵循「仁爱、诚信、敬业、创新」的院训，一切为了患者，赢得了良好的口碑。

我们接诊了包括艾滋病、梅毒、尖锐湿疣、淋病等性病患者，截止2016年底共诊治7万余人次。

在这里每个患者都有一个令人唏嘘的故事，我们更希望这样的故事告诫还怀有侥幸心理的这一个或那一个，不要成为下一个患者。

40岁的林华（化名）是沪上某单位的公务员，结婚11年后因感情不和与妻子离婚，自己带着10岁的儿子生活。

因为其口腔长疮、浑身皮肤又痒又疼来到我科就诊，仔细查看后，以我从事皮肤科30余年的临床经验初步判断该患者有问题。

然后我轻声地对他说：「您的病情有点麻烦，根据症状好像有病菌感染，需要抽血化验检查一下，您能否告诉我近期有否不洁的性行为？这对诊断您的疾病和今后的治疗至关重要。」

面对我的询问，林华说出了自己的隐秘。

原来，离婚一年多后，在一次到外地出差时，忍不住发廊妹的诱惑有过一夜情。

而且当时也没有采取任何保护措施，心想就那么一次，不会那么巧合就传染上什么毛病吧。

出差回来半年后的一天，林先生觉得嘴巴里面不舒服，接着出现口疮，全身皮肤又痒又疼，虽经过我的提醒，但是他还是不相信就那么一次就能中「头彩」！

遗憾的是，设立在我院皮肤科内的性病实验室和艾滋病抗体初筛实验室很快就明确了林华真的「中彩」了，他确实患上了艾滋病！

据资料，艾滋病是「获得性免疫缺陷综合征」的简称，英文缩写为AIDS。它是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种性病。

1981年美国首先发现第一批艾滋病病人，1982年定为此名；1983年发现其病毒。在我国，1985年发现了首例艾滋病人和4例HIV感染者。

截至2016年11月底，上海市全年（1～11月）报告艾滋病人537例，发病率为3.75/10万人，较2015年同期增长38.73%，因艾滋病死亡48例，艾滋病病毒感染者中性传播所占比例继续在上升。

艾滋病具有潜伏期长，传染性强，死亡率高的特点，严重地威胁人民的健康和生命，给家庭带来悲剧，给社会带来不和谐的因素。

但是，目前的状况是，有部分市民不够了解相关常识，自我保护意识弱，存在侥幸心理，比如林华就是如此。

也有部分市民又过分恐惧，我们在门诊工作中曾经遇到过于紧张恐惧艾滋病者。

他们的表现就是始终怀疑自己得了艾滋病，一趟一趟地到医院检查，甚至怀疑检验报告的准确性。

因此，我们强调一方面是要向市民普及艾滋病相关知识，另一方面必须加强关于艾滋病患者自我保健教育，让人们了解艾滋病传播途径并掌握这方面的医学科学知识。

要让人们了解在男性艾滋病人的精液、女性病人的阴道分泌物以及男女病人的血液中，都含有大量的艾滋病病毒，阴交、肛交都可传染上艾滋病。

性接触传染是艾滋病传播的主要方式，包括同性或异性之间的性行为。

此外，还有通过血液及血制品传染、母婴传播等方式。要强调的是在一定条件下深吻、长吻可能会引起黏膜破损，是存在一定感染危险性的。

但是，和艾滋病患者握手、拥抱一般不会有传染危险，前提是在皮肤没有破损、炎症的情况下。

蹲厕不是传染途径，坐式马桶的坐圈，若经过清洗和消毒后再使用，也是安全的。