过段时间打算去做人流吗？七夕夜必知5个最常见避孕错误

今天是七夕。厦门2014年的一项数据表明，七夕后一个月，人流手术量激增，一周较平时增长三分之一。

中国妇女发展基金会、国家人口计生委科技研究所、中华医学会计划生育学分会对14城1000名18～35岁女性避孕调查显示，82%的女性半年内有过无保护性行为，近四成女性无保护性行为常态化。

并且，使用安全期或体外排精方式避孕的比例高达32.7%，58.1%的女性认为这两种方式风险小或完全无风险。

中国很多成年人也不懂避孕，专家将告诉你中国最常见的避孕误区top5，每个成年男女都该掌握。

经期不会怀孕？

有些情侣因为追求「情趣」，可能会在经期发生性行为。这时候，男方往往不戴套，因为觉得经期也是「安全期」。

事实并非如此，经期可不是绝对的安全期。

精子生命力旺盛，能在女性生殖道里存活7天以上。经期同房，「小蝌蚪」逗留，之后几天再发生排卵，是可能受精的。

另外，有些女士经常发生不规则阴道流血，次数多了，都分不清到底是阴道流血还是经血。

若误把阴道流血当成经期流血，又不做任何避孕措施，那意外怀孕的概率就很高了。

长期吃避孕药会不孕？

别把避孕药妖魔化。

避孕药虽然有些副作用，但不会导致不孕。比起外在影响，年龄对一个女性的怀孕能力影响更大。

通俗而言，就是越老越难怀孕。20岁出头，怀孕能力最佳，35岁以后，明显退步。

所以，女性计划生娃的时候，一定要考虑年龄因素，早一点，问题就少一些。

避孕环已经过时？

有的妹子吐槽：现在人人自备避孕套，谁还会用避孕环这种过时的避孕方式呀？

这么想，你就错了。

避孕环没过时，恰恰相反，它是目前世界卫生组织首推的避孕方式之一。

之所以备受官方推崇，是因为它有如下优点：

长效。放置一次之后，很长时间可以不用管。

可逆。如果你改变主意想生娃了，随时可以取出。

方便。套套要提前戴，药要记得吃，但是避孕环…并不需要你做什么，直接开始吧。

可靠。只要在「使用期」内，只要能及时发现环脱落，它的避孕成功率就值得你信任。

当然，最后一点也指出，避孕环有「保质期」，所以到了年限就需取出，不可让它超期服役。否则不仅会令避孕成功率下降，对身体也会造成不必要的损伤。

口服避孕药会增肥？

不可否认，过去的避孕药有高含量的激素，经常吃，容易导致变胖，并令皮肤恶化。

但现在口服避孕药已经进化到第三代，激素含量较之前降低许多。

现在口服避孕药，起初会增加1~2.5kg，但过不久会恢复正常。

而对于痤疮，则完全不必担心。避孕药非但不会引起痤疮，药中一些特殊成分还能相对减少痤疮。

不过，如果你服用一种避孕药后产生了副作用，可以考虑在医生指导下换另一种药。

紧急避孕药＝短效口服避孕药？

紧急避孕药，顾名思义就是事后拿来「救急」的。一月只能吃1次，一年不能超过3次。

之所以这样限制，是因为紧急避孕药中的孕激素含量非常高，是短效口服避孕药的10倍！

所以，女性服用它之后，出现的不良反应非常显著，如恶心、呕吐、头晕等。

偶尔吃一次，会搅乱体内的激素水平；长期反复吃，内分泌系统可能彻底乱套。

而且，紧急避孕药只能对服药前的性行为有效。吃了之后再做无保护的爱，避孕效果非常差。

参考资料：复旦 大学 附属 妇产科 医院 - 避孕的五个常见误区 看到第一条就震惊了