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每个人患癌概率都有22%！女人不想得癌，3个检查不能少

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2017-08-2739健康网
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《2013年中国肿瘤登记年报》显示，人一生中患恶性肿瘤的概率是22%，发病率前三位是肺癌、乳腺癌、胃癌，女性癌症发病率上升明显，特别是乳腺癌和宫颈癌。

由于女性身体构造特殊性，女性比男性多了数种癌症：除乳腺癌和宫颈癌，还有卵巢癌、子宫内膜癌等。不过，这些癌症虽然发病率提高，死亡率却较低。这意味着，通过早预防、早发现、早治疗，妇科癌症都可以得到比较有效的控制。

但问题就来了，面对体检栏目中纷繁杂乱的项目，究竟哪些可以筛查妇科癌症？让张丙忠医生来告诉你怎么选。

指导专家

妇科肿瘤科 张丙忠 副主任医师

我们知道，目前健康人去做体检，可能有几种选择。

一种是到大型医院，往往它们都有一个自己的体检中心。

我的理解是，这一部分体检中心的业务其实都是临床医生过来参与体检的。

第二种就是社会上很多专业的体检机构，民营的。

第三种，还有的人把自己当成患者来看待，到不同的专科去做体检。

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当然，他接触的医生不一样，体检的准确性可能也会有区别。

所以，做体检的话，首先要看我们怎么选择。

第二，体检其实也有成本效益的分析。就是帮你体检的机构，用什么样的成本？

理论上说，成本高一些，可能体检会更准确。

那么，目前体检有很多套餐，除了常规的验血之外，其实针对妇科癌症，更重要的是两个检查。

第一个针对的是宫颈癌，因为宫颈癌是能够早期发现、早期诊断，因此就有办法预防。

因此，首先要有宫颈的细胞学检查

宫颈的细胞学检查现在用的方法叫作宫颈液基细胞学检查，比以往的方式更准确一些。

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第二个还要包含B超的检查，有的人是经腹部做B超，有的则是经阴道做B超，其中阴道B超更清楚一些。

它能够发现子宫内膜有没有问题、子宫上有没有长瘤、卵巢是不是正常形态等。

综上所述，除了常规体检套餐之外，要想筛查妇科肿瘤，至少还应该包括上述两个检查。

第三个，可以选择做的检查，就是HPV（人类乳头瘤病毒）检查

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HPV是宫颈癌的一个主要原因，因此可以每年做HPV病毒检查，看看身体里面有没有病毒，这属于可选的一个检查。

根据你的花费，你可以选择哪个检查更主要，哪个相对来说次要一些。

一句话总结：常规妇科体检，选择公立医院、民营体检机构、直接去妇科检查都可以。要筛查妇科肿瘤，最重要，最有必要做的检查包括：宫颈的细胞学检查和B超检查两个项目，HPV检查属于可选项目。

宫颈癌

乳腺癌枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：

并发症状：流产

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