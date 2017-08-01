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抽筋、便秘或是缺钾症状！为身体补钾需吃这六种食物

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2017-08-2639健康网
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如果你经常锻炼，且得到了足够的睡眠，但依旧感觉疲倦，可能是缺钾了。

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补钙、补维生素有经常听说，而补钾似乎就鲜少耳闻。事实上，钾对于身体的正常运行，有着举足轻重的作用。

钾在人体内，主要负责维持酸碱平衡，参与能量代谢，维持神经肌肉的正常功能。如果体内缺少钾，身体会出现多种异常症状。

经常疲倦，就是其中一个症状。因为身体的每个细胞，都需要适量的钾元素，钾元素如果持续下降，就会导致大范围的疲倦感。

这些症状也是缺钾

除了经常地疲倦，还有其他7个症状也标志着身体缺钾。

1、你有了高血压

钾有助于放松血管，但是如果没有足够的钾，可能会令血管收缩，继而导致血压飙升。

2、你常吃加工品

经常食用加工食品，几乎就会导致人体出现高钠低钾的状况。因为饼干、冷冻餐中的钠含量非常多，吃咸并不利于维持体内钾钠平衡。

3、你会肌肉痉挛

一提到肌肉痉挛、抽筋，常被人认为是缺钙，其实不全是。钾在平滑肌收缩中发挥着作用，当钾水平很低时，你可能会感觉肌肉疼痛和痉挛。

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4、出现心律失常

无缘无故心跳加速或心跳漏一拍，有很多原因会引起心律失常，低钾是其中之一，会引起心肌应激性增高。

5、你感到头晕目眩

大量钾水平下降会让心率大幅度减缓，可能让一个人昏倒。当然，钾缺乏引起的眩晕并不常见，如果你经历了这个症状，最好马上去看医生。

6、你突然有便秘了

听起来不可思议，但低钾水平确实可能会减缓身体其他功能，消化系统也不例外。在低钾的情况下，腹胀和腹部痉挛也可能发生，严重的会有肠麻痹和肠梗阻。

当然，便秘的原因很多，缺钾不是唯一，比如你吃错东西，也可能导致这一结果。

7、神经麻木或刺痛

钾有助于保持神经健康，没有它，你可能会经历这恼人的发麻的感觉，比如手。

缺钾该吃什么食物？

一说到钾，很多人会想起香蕉，因为据说香蕉含钾量非常可观。

事实并非如此，钾含量比香蕉高的食物比比皆是，这里列举几种，排名不分先后。

1、椰子

椰子的含钾量远超过香蕉，是果中冠军，住热带沿海地区的人们有福了，椰子上市之时，请记得买来吃，补补钾也是极好的。

2、海带

海产品中，很多都含有非常可观的钾。比如海带，每100g中，含有约1.65g的钾，且含有很多其他种微量元素，对人体有诸多好处，可以不时买来炖汤。

3、香菇

它的含钾量甚至会比海带还更高，100g中快含有将近2g的钾。

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身为“植物皇后”的香菇，富含多种营养素，比如蛋白质、维生素群、钙铁锌硒钾、氨基酸等， 常食用可帮控制血压、血脂，调节机体新陈代谢。

4、紫菜

百克紫菜中的钾含量与海带差不多，都非常丰富。此外，紫菜还享有“营养宝库”的美称，富含维生素、蛋白质、植物纤维，可谓”一食多补”。

5、银耳

干银耳，百克当中大概含有1588毫克的钾。喝银耳羹不单可以美容，还可以补钾，缺钾人士正适合食用。

6、萝卜缨

萝卜缨钾含量也挺丰富，百克中大约含了每日所需钾元素（2000㎎）的1/5。萝卜叶性温味甘，一般人群均可食用。食用不仅可补钾，还可以治咳嗽、痛风、腹胀等病症。

便秘

高血压

常见症状：排便困难 粪便硬结如羊粪状

并发症状：肝性脑病 肛裂

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