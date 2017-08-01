不是癌症！不是中风！最怕家人得这种病，可能医生都救不了

忘记是在哪里看到一个针对亲人去世话题的讨论帖，里面有个回帖只用一句话就让小九哭出声——“至亲走了以后，开始希望这个世界有鬼”。没错，小九也曾这样想过。

至亲走后

希望这个世界有鬼

如果说这世间有鬼，那一定会有一个鬼魂飘洋过海来看我，那就是我的外公。

小时候，父母工作忙，我几乎是一出生就被丢给了外公。在别人眼里，外公是个不苟言笑、颇为严厉的老头，可在我眼里他却是最最慈爱的至亲。

每年春天，他会带着我挖荠菜，我非但帮不上忙，还老在野地里打滚，把自己弄得脏兮兮。外婆偶尔会唠叨几句，他就再带我去河边洗干净。

外公写一手好毛笔字，我却贪睡不肯学。

初夏时节，他几乎每天走上几公里去摘覆盆子，再一个个洗干净，当成我午睡完和他学毛笔字后的甜蜜奖赏。

冬天，他会陪我堆雪人，看我摇小树“人工降雪”，玩够了回家，从快要熄灭的炉膛里掏出甜糯的烤红薯。

子欲养而亲不待

外公罹患帕金森

这样爱我的一个人，终究还是去了。他去得那样急，和我也有关系。

外公晚年患上帕金森，刚开始只是轻微手抖，可他一直瞒着不说。

等到我放假回家，才发现他手抖到几乎没法吃饭。倔强如他，即使顿顿吃不饱，也不肯让家人喂饭，一碗饭大半洒在衣服、桌子上，还要自己收拾，结果身体越来越差。家人花了很多时间去劝，他才答应每天由我来喂饭。

即便如此，他的精神依然越来越差，还没等到我毕业让他享福，人已经去了。

外公住进ICU的时候，我正在准备毕业答辩，所以并没有通知我。等忙完给他打电话，才知道他已经快不行了，连夜赶回家，却还是没能见上最后一面。

直到这时，我才知道原来每次一开学，外公的病情就会反复，不仅拒绝外出，更不肯让看护喂饭，妈妈和小舅轮流上阵，他也不怎么能吃。

小舅说，外公一辈子要强，实在没办法接受自己像个废人一样被人喂饭，加上不想拖累子女，可以说是半绝食导致并发症才让他走得那么快。

手抖、行动迟缓都没能击垮他，反而是抑郁症让他丧失了生的渴望。

直到这一刻，我才把肠子悔青。

明明是学医，可我并没有意识到这些。尤其是我明知国内有针对手抖老人和帕金森病人的智能防抖勺时，为什么不当回事？一方面减轻他们护理负担，一方面照顾老人的情绪与自尊。

身为学生党，我的确没办法承受近千元的“黑科技”防抖勺，可我为什么不告诉妈妈和小舅？为什么我觉得反正有人照顾，有没有这个没区别？如果外公能好好吃饭、放宽心态，也许就不会这么早走？

在很长的一段时间里，懊恼和悔恨都让我彻夜难眠。如果你也有至亲正在经历病痛，让我把我知道的统统告诉你。

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