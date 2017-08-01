令安吉丽娜朱莉下定决心切掉乳房的，是它！

2015年，全国肿瘤登记中心收集的数据显示，2000～2011年我国男性癌症发病率保持稳定，而女性癌症发病率显著增加。

不少广告宣称，基因检测则能改变这一现状，能在癌症发生前就预知患癌的风险，从而可以针对性的制定应对方案。

好莱坞女星安吉丽娜·朱莉就通过基因检测确定为乳腺癌高危，因此进行了预防切除。

那么，普通女性究竟需不需要去做癌症基因检测，应该根据什么标准来做决定？让中山大学孙逸仙纪念医院主治妇科肿瘤的张丙忠医生告诉你。

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤科 张丙忠 副主任医师

目前基因检查这一块是比较热门的，但哪些人需要做？

一是病人有这方面的需求，比如说她已经患了卵巢癌、乳腺癌或者子宫内膜癌，这一部分人我们要动员她做。

第二种是她本身虽然并没有肿瘤，但她的亲属有这方面的基因，比如妈妈有，那么女儿就可能也会携带这个基因，有可能发生这方面的问题。

医院里有一个「肿瘤遗传咨询」的岗位，就是根据一级亲属、上一代的发病情况来做基因检查，推测她的下一代发生病变的机会是多少。

目前，做得比较多的基因，可能是BRCA1跟BRCA2这两个。朱莉让全世界都知道，这两个基因与乳腺癌有关。

还有就是林奇综合征，就是微卫星不稳定性基因（MSI），这两个都跟结直肠癌相关。

有相关基因，是不是一定要做切除（乳腺等部位）？

癌症基因其实是这样的，从发病跟治疗来说，它是把双刃剑。

具体地说，有这个基因突变，意味着她比较容易患上卵巢癌。

然而，如果她有卵巢癌这个基因突变，如果是口服药物治疗，效果又会比较好一些。

所以说它是一把双刃剑，既表现为好的一面，也表现为不好的一面。

因此，假如是有这方面需求的人，首先要到医院去咨询一下，这方面的风险是多少。

假如是高度风险的人群，在明确知情并同意的情况下，可以自行选择。

就是说，她知道自己是高风险的人，便可以考虑做预防性的切除。

当然，这需要比较好的沟通，一般人不太愿意接受。

假如是低风险的、或者说只有一定风险的人，只需要比较密切地到医院去检查。

换句话说，不能像普通人群一样一年去检查一次，她可能一年需要检查两次或三次。

因为毕竟卵巢癌早期是没感觉的，只能通过早期检查来发现。越早期发现，越早期治疗，效果就越好。

这是针对于存在遗传性基因异常的这一部分人群，建议首先咨询一下风险究竟有多高，再决定下一步怎么样做。

总的来说，有这方面意识比较好。当然这也面临一个伦理问题，是不是这个人一出生的时候，她的亲代有基因的问题就一定要做检测？

假如她还是个小朋友，做了检测有问题，会不会以后的生活压力太大？这也需要考虑。

所以，关键就是在伦理方面怎么样能够既照顾她的身体健康，又不至于给她带来太大的精神和生活压力，这也是今后需要斟酌讨论的问题。