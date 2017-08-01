白头发越拔就长越多？那靠饮食可以养发吗？

关于白头发，还有一个流传已广的说法——白头发拔一根，长十根。真是令人兴奋，如果属实，脱发问题就迎刃而解了，把头发拔了不就越长越多，这发现能拿诺贝尔医学奖吗？

然而，医师无情地粉碎了小九的梦想：「醒醒，别做梦了，开始上班啦！」好吧，还是听专家教你怎么解决白发问题。

白头发会越拔越多吗？

白头发拔一根，长十或三根，没有任何科学道理。

头发从毛囊中生长出来，决定发色的是黑色素。毛囊里没有了黑素颗粒，才会长出白发。

拔除白发，毛囊不会被破坏，依旧是缺乏黑色素，所以重新长出来的还是白头发。

而且，值得注意的是，一个毛囊并非只长一根头发，通常一个毛囊会长出2～3根，个别会长出5~6根。

如果你拔掉白发的毛囊恰巧是长出5～6根的那一个，齐刷刷在一个区域里长出好几根白发，就会给你一种「白发越拔越多」的错觉。

但其实长白发，跟拔不拔没关系。拔白发，并不影响其他的黑毛囊，也不会令其他黑发变成白发。

当然，就算白发不会越拔越多，也不建议随便拔白头发。因为拔去白发并不能彻底除掉它，不当的刺激还可能导致毛囊发炎。

白头发能治好吗？

白头发能不能治，首先需要知道不同患者有白头发的原因。

一般来讲，白头发可分为4种类型：

老年白发

老年人头发发白，主要是由于衰老和疾病导致毛囊里的色素干细胞无法转化成黑色素细胞。

缺乏黑色素颗粒，不仅头发，眉毛、胡须、腋毛、阴毛（哈？！）均会变成白色。

解决办法

对这种生理性老年白发，医生称没有任何特效药，如果你很介意，可以选择染发。

但染发一定要选择质量好的染发剂，且提前做个过敏测试，以防发生不测。

早年白发

人未到老年就出现白发，这种现象被称为早年白发，通常具有家族史，且有些人伴有其他综合征，比如早老症、Wemex综合征、Book综合征等。

当然，除了遗传性因素，其他一些疾病也可能造成白发，比如恶性贫血，甲状腺功能亢进，高度精神紧张，心血管疾病等。

解决办法

早年白发，一定要去医院做一些相关检查，找出原因，并在医生指导下对症治疗。

如果是体内微量元素不足，缺啥补啥。如果因为精神压力太大，要放松心情，舒缓压力。

先天性白发

最为典型的是白化病患者，他们往往在出生时，全身毛发均为白色。

此外还有一些比较少见的症状也会导致体毛变白，比如Waardenburg综合征会令额部发白，Vogt-Koy-arIagi综合征会令头发、眉毛、睫毛、体毛变白。

解决办法

先天性疾病，没其他办法，谨遵医嘱。

其他因素所致的白发

非先天性的白发，有一些疾病亦可导致局部毛发变白。

如经过X线照射后，又如斑秃，再如神经纤维瘤，这些疾病涉及到部位的头发，均会受到影响。

解决方法

治疗原发疾病，之后头发可恢复正常。

白头发可否通过饮食改变？

因微量元素缺失、压力所致的白发，通过适当补充营养素和睡眠，加上食用黑豆、芝麻、桑葚、枸杞等食物，可以延缓白发的增长速度。

其中，老年人可多食用桑葚、枸杞，补肾。

至于遗传性白发，只能找出病因，配合医生治疗了。

指导专家：皮肤性病科主任医师温炬

参考文献：广东省 第二人民 医院 - 美容仪表 | 白头发真的越拔越多吗？