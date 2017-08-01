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拍死正在吸血的蚊子，会引发真菌感染，甚至致死？

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2017-08-2439健康网
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昨天的投票中，#正在吸血的蚊子，能不能打死？# 最多人关注，这说明……国内的天气依然很热，蚊子还是很猖狂啊！

如果现在正有蚊子肆无忌惮地叮在你的手臂上，那么赶快拍死它，然后再来慢慢看解释……

坊间传言，正在吸血的蚊子如果被拍烂在皮肤上，它的尸体残骸可能进入皮肤，引发真菌感染，最严重可致死亡。

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出人意料的是，这并不是凭空捏造的「流言」。

《新英格兰医学杂志》曾经刊登过一篇题目为《一种蚊子病原体：小孢子虫导致的致死性肌炎》的文章。

文中提到，美国一名57岁的妇女，因为打死了一只在吸血的蚊子，引发肌肉真菌感染，最终导致大面积脑梗而死亡。

研究人员通过对其病理检查，确认她感染了小狍子虫属真菌（Brachiola algerae），并推断该真菌来自蚊子的残骸。

为何如此推断？这得从小狍子虫感染的途径说起，这种小狍子虫只会通过表浅（表面感染）感染人体。

它的主要宿主是蚊子，且多存在于蚊子的肠道和马氏管。所以一旦蚊子被拍碎，它体内的真菌狍子会通过伤口进入体内，继发感染。

真实案例摆在眼前，的确挺吓人。可即便如此，也不代表正在吸血的蚊子不能打死。因为这是非常罕见的病例，对免疫力正常、身体健康的吃瓜群众不具有普遍意义。

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正在吸血的蚊子可以拍死，理由有二：

首先，我们接触到的大部分蚊子是不带毒的，被咬后顶多痒一痒，长个包，过几天就好。

其次，就算蚊子带毒，也不一定会让人感染。除非你身体免疫力非常低下，比如刚移植器官，患了艾滋病，或者正在接受某种会降低身体免疫力的治疗等。

那一类人，其实不只不能随便拍死蚊子，很多事情都有禁忌。

像案例中提及的这位妇女，就是因为在进行英夫利昔单抗治疗类风湿关节炎，导致自身免疫力低下。这时拍死有小狍子虫的蚊子，便导致机会性感染的发生。

也就是说，在免疫力低下的时候拍死一只带毒的蚊子，确实会增加感染的几率。但这事发生在普通人身上的概率，小得完全可以忽略不计。

至于蚊子被打死后口器断在皮肤里的问题，也无需担心。

蚊子口器大部分停留在表皮外，真正刺入人体皮肤的是它的口针。

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蚊子口针的特殊结构决定它很不容易断，也就不大可能发生口针断裂在皮肤里的情况，除非你不清理掉留在你皮肤上的蚊子尸体。

蚊子是一种害人生物，可以引起及传播的疟疾、登革热、丝虫病、黄热病等恶性疾病，对这种生物，不仅应该消灭，更应该灭族？

所以，放心地拍死蚊子，然后别忘记家里要多做清洁、少留积水，别给蚊子留下繁衍生息的机会！

类风湿性关节炎

艾滋病

常见症状：爪状趾 晨僵

并发症状：口腔溃疡 脱臼

相关检查：血浆因子XIII缺乏筛选试验 关节检查

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