孩子每年长高多少才正常？儿科专家教你3个长个子的关键

男人和女人相爱了，谈婚论嫁时家长坚决反对，因为男人身高1米85，女人1米58。 男人不顾家长反对，坚决与女人结婚，他这样想的：将来儿子像他高大威猛，女儿像妻子娇小可爱。 多年后他们的子女终于长大成人，儿子身高1米58，女儿1米85……

这是段子，但其中的问题是现实存在的。父母高＝孩子高？孩子每年长高多少厘米才算正常？除了基因是否有其他「拔高」办法？有的！小九请中山一院教你怎么让孩子长得更高！

孩子每年长高多少算正常？

有些孩子从小到大都坐第一排，让家长不免担心孩子再也长不高。

其实，要判断孩子的身高发育，不能只看某一具体时间点，需要分析身高整体的变化。

两岁以上的孩子，每年身高增长5~7cm属于正常，体重则应该增长2kg以上。

如果孩子的身高及体重增长低于这两个数，则表示他们的发育有些迟缓，父母需引起注意。

当然，身高增长并非始终保持同一规律性。每个孩子都有个「青春期快速生长期」。

孩子处于这个时期内，身高会加速增长，每年长高8~12cm也有可能，而且可以持续两年。

女孩的「青春期快速生长期」一般出现在11～13岁，男孩子会晚一些。

但如果孩子的青春期快速生长期」到来，比如8～9岁突然长高一大截，可能是「青春早发育」，未必是好事，提前过了快速生长期，他们的身高增长可能戛然而止，最终身高也不高。

所以，家长们需密切关注孩子的增长问题。出现了提前长高的迹象，最好就医。

如何帮助孩子长高？

父母身高会影响到孩子的生长发育，但基因并非决定身高的唯一因素。

先天长高的优势不明显，也可以通过后天的一些「手段」扭转局面。

具体说，父母督促孩子做好以下这些事情，可以提高他们的生长空间。

1、多做户外运动

现代儿童在室内待的时间太长，白天在教室里上课，放学了又在家里做作业、玩电脑，周末亦是如此。

长期如此，孩子的免疫力会下降，生病的概率增高。而每一次生病，对孩子的发育都是一种「打击」。

所以家长每周最好抽空，陪孩子做户外运动。建议让孩子做跳跃类运动，跳绳、跳台阶等，不仅能提高免疫力，降低生病的可能性，还有利于骨生长，塑造好的体型。

孩子身体健康，才能茁壮成长。

2、保证日常营养

上学时，很多小孩早餐吃得匆忙，午餐被托给学校管，饮食营养未必有保障。

家长可以在假期饮食上多下功夫，把握机会着重给孩子补充营养。

饮食需尽可能均衡，每餐保证孩子能吃到蛋白质和纤维素，并每日关注孩子的通便情况。

3、保证良好作息

作业太多，或者不用上学的时候，很多孩子也变成「熬夜党」。

这不是好习惯，孩子晚睡，睡眠时间不够，会影响身高发育。

想要追身高，家长就得督促孩子坚持早入睡，因为生长激素是在熟睡时分泌，因而要保证孩子有足够的熟睡时间。

如果孩子因为鼻塞、扁桃体肥大等身体问题，影响了睡眠，家长要及时带孩子就医。

指导专家：中山一院儿科沈振宇教授

参考资料：中山一院 - 孩子每年长高多少是正常？儿科专家教你「拔高」方法