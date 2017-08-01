39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

5种“美味”小孩不能碰，会影响智力发育！

新闻文章排行榜
2017-08-2639健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：现在物资丰富，想吃什么都可以买得到。不像我们小时候，没什么零食吃，能吃到糖，就感觉很幸福了。但是，对于小孩子来说，有些食物最好还是要慎食，特别是一些危险食物，孩子再饿也别给他们吃。

现在物资丰富，想吃什么都可以买得到。不像我们小时候，没什么零食吃，能吃到糖，就感觉很幸福了。但是，对于小孩子来说，有些食物最好还是要慎食，特别是一些危险食物，孩子再饿也别给他们吃。

1.果冻

以前经常看到有孩子吃果冻噎住，导致窒息的新闻报道，现在很多果冻上都有明确标识，多大的孩子不能吃，这是有道理的。果冻里有增稠剂、香精、着色剂、甜味剂等，这些物质吃得太多，会影响孩子生长发育与智力健康。而且，太小的孩子吃果冻容易噎住喉咙，一般不建议食用。

2.可乐饮料

儿童正在长身体，组织器官尚未发育完善，而可乐饮料中含有咖啡因，专家指出，从临床上观察，可乐中含有的咖啡因会影响儿童生长发育，常见的是对身高的影响。儿童在成长过程中，通过食物或是钙类营养品来补充钙质帮助成长成长，然而咖啡因会“阻挠”钙，导致骨密度降低，时间长了，孩子容易发生骨折


3.方便面

方面便，属于油炸食品类，里面含有食用色素和防腐剂等不利人体健康的物质。油炸食品在我国很常见，不管是逢年过节的炸麻花、炸春卷、炸丸子，还是早晨吃的早点，如油条、油饼、面窝等，包括洋快餐里的炸薯条、炸面包等，这些油炸食品香气扑鼻，酥脆可口，让人很有食欲，但是经常食用对身体健康尤为不利，特别是正在长身体的儿童。

4.罐头

罐头食品中也有添加剂，对正在发育的儿童而言，也要少吃。罐头多用焊锡封口，然而焊条中含铅量高，在存储中可能污染食物，小孩子的消化道通透性较大，添加剂和重金属都有可能被吸收，营养孩子的健康。而且罐头为了储存，常常还会采用超高温消毒杀菌，食品中的营养流失严重。


5.爆米花

爆米花也最好少个孩子吃，因为其含铅量大，铅的危害有损害神经、消化系统和造血功能等。有人会问为什么米中铅含量并不高，而爆米花却很高，这主要是在制作爆米花的过程中“沾染”上的，铅对孩子的影响比较大。人体吸收其后，会危害神经、造血系统和消化系统，会导致孩子生长发育迟缓，抗病力下降。一些常见的症状表现为烦躁不安、食欲减退，和伴有腹泻便秘等。

有些家长比较宠溺孩子，孩子想吃什么都满足。但是需要注意，别一味地娇惯孩子，对于正在生长发育的孩子而言，远离“危险”食品是必要的。

便秘

骨折咖啡因

常见症状：排便困难 粪便硬结如羊粪状

并发症状：肝性脑病 肛裂

相关检查：便常规 直肠镜检查

推荐用药：四磨汤口服液

四磨汤口服液

顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿...[详细]

￥17.9购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：李春雨 主任医师陈胜良 主任医师褚燕君 主任医师

蒋兵营蒋兵营
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈