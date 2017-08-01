5种“美味”小孩不能碰，会影响智力发育！

核心提示：现在物资丰富，想吃什么都可以买得到。不像我们小时候，没什么零食吃，能吃到糖，就感觉很幸福了。但是，对于小孩子来说，有些食物最好还是要慎食，特别是一些危险食物，孩子再饿也别给他们吃。

现在物资丰富，想吃什么都可以买得到。不像我们小时候，没什么零食吃，能吃到糖，就感觉很幸福了。但是，对于小孩子来说，有些食物最好还是要慎食，特别是一些危险食物，孩子再饿也别给他们吃。

1.果冻

以前经常看到有孩子吃果冻噎住，导致窒息的新闻报道，现在很多果冻上都有明确标识，多大的孩子不能吃，这是有道理的。果冻里有增稠剂、香精、着色剂、甜味剂等，这些物质吃得太多，会影响孩子生长发育与智力健康。而且，太小的孩子吃果冻容易噎住喉咙，一般不建议食用。

2.可乐饮料

儿童正在长身体，组织器官尚未发育完善，而可乐饮料中含有咖啡因，专家指出，从临床上观察，可乐中含有的咖啡因会影响儿童生长发育，常见的是对身高的影响。儿童在成长过程中，通过食物或是钙类营养品来补充钙质帮助成长成长，然而咖啡因会“阻挠”钙，导致骨密度降低，时间长了，孩子容易发生骨折。





3.方便面

方面便，属于油炸食品类，里面含有食用色素和防腐剂等不利人体健康的物质。油炸食品在我国很常见，不管是逢年过节的炸麻花、炸春卷、炸丸子，还是早晨吃的早点，如油条、油饼、面窝等，包括洋快餐里的炸薯条、炸面包等，这些油炸食品香气扑鼻，酥脆可口，让人很有食欲，但是经常食用对身体健康尤为不利，特别是正在长身体的儿童。

4.罐头

罐头食品中也有添加剂，对正在发育的儿童而言，也要少吃。罐头多用焊锡封口，然而焊条中含铅量高，在存储中可能污染食物，小孩子的消化道通透性较大，添加剂和重金属都有可能被吸收，营养孩子的健康。而且罐头为了储存，常常还会采用超高温消毒杀菌，食品中的营养流失严重。





5.爆米花

爆米花也最好少个孩子吃，因为其含铅量大，铅的危害有损害神经、消化系统和造血功能等。有人会问为什么米中铅含量并不高，而爆米花却很高，这主要是在制作爆米花的过程中“沾染”上的，铅对孩子的影响比较大。人体吸收其后，会危害神经、造血系统和消化系统，会导致孩子生长发育迟缓，抗病力下降。一些常见的症状表现为烦躁不安、食欲减退，和伴有腹泻或便秘等。

有些家长比较宠溺孩子，孩子想吃什么都满足。但是需要注意，别一味地娇惯孩子，对于正在生长发育的孩子而言，远离“危险”食品是必要的。