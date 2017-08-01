丢了这4种果皮，就是扔了治病的宝贝！看完赶紧收藏

核心提示：秋天，一个收获的季节，也是瓜果成熟的季节，目前市面上常见的有葡萄、提子、苹果、梨子等。还有石榴、青皮桔、蜜柚等也即将和大家见面，今天我们要介绍的4种水果，吃完它们，别扔掉果皮哦，当你有一些小毛病的时候，用上它们比药都管用。

秋天，一个收获的季节，也是瓜果成熟的季节，目前市面上常见的有葡萄、提子、苹果、梨子等。还有石榴、青皮桔、蜜柚等也即将和大家见面，今天我们要介绍的4种水果，吃完它们，别扔掉果皮哦，当你有一些小毛病的时候，用上它们比药都管用。

1.轻微咳嗽，熬梨皮

众所周知，秋天是一个天气干燥的季节，梨子能润肺去燥，所以深受大家喜爱，可大多数人都直接把梨削干净，梨皮就扔掉了。其实，在中药里面，梨子的果皮也是一味药用价值较高的中药，中医认为它能清心润肺、降火生津，除了连着皮直接食用，也可以将梨皮洗干净切碎了，加上冰糖炖水服下，这样能治疗咳嗽等症状。或者是在自己制作泡菜的时候，放些梨皮进去，这样能让泡菜更加干脆、美味。





2.意外烫伤，找石榴

在炒菜做饭或是吃火锅的时候，手不小心被烫伤了，可以试试找石榴皮。石榴皮多含有鞣质，当它们接触黏膜、创面之后，可以在表面形成比较致密的保护层。具体的做法是用500克的石榴皮，倒入500毫升净水，再用文水煎至250毫升后过滤，在创面上贴上用药液浸湿的纱布，纱布块之间留约1毫米的间隙，如果没有渗液，就不需要换药，如果出现渗液则需要每天换药1次，此方法可外用治疗Ⅰ度和浅Ⅱ度烧伤。





3.饮酒过后，嚼葡萄

葡萄，中医认为其性平，味甘酸，没有毒性，能舒缓神经，减轻疲劳，滋补肝肾。现代研究发现，在葡萄皮中的花青素、白藜芦醇等有益物质比果肉更丰富，葡萄籽中也含很多营养成分。少量饮酒后，在葡萄皮洗干净的情况下，可以吃。

4.回家过节，带橘皮

橘皮能行散肺气壅遏，行气宽中，还能够治胃失和降、恶心呕吐等症，回家过节的时候，可以备上一些橘皮。上车之前的1小时，可以将新鲜的橘子皮折成双层对准鼻孔，用手指挤捏橘子皮，这时候皮中会喷出无数股细小细小的汁到鼻孔。上车之后可以继续吸入，此法可以有效地预防晕车。除了防止晕车，将橘皮用火烤焦，研成粉末，把植物油调均匀涂抹在患处。橘子皮还能驱寒邪，可以辅助治疗冻疮。