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严肃科普：为什么动物那话儿有一根骨，男人的就没有骨？

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2017-08-2339健康网
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人类最好的朋友汪星人、喵星人乃至「亲戚」猴子、猩猩都有阴茎骨，为何只有男人的丁 丁木有？

学过生物就知道，人类男性的阴茎能在勃起和疲软间自如转化，是因为有种叫「海绵体」的组织。

海绵体是人体最硬的平滑肌和结缔组织，丁 丁受到刺激后，它会在短时间内松弛开来，快速充血。

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充血的海绵体将丁 丁撑起，从而令它变硬、变长、变粗，这种现象学术上称之为勃起。

而许多哺乳动物的勃起不靠海绵体，而是靠阴茎骨。

至于为什么唯独人类男性的丁 丁别树一帜，没有骨头？学界有着不同的说法，有些理论相当不靠谱。

例如这种说法：亚当可能是用阴茎骨创造了夏娃，因为夏娃的缘故，男人失去了阴茎骨。

中国并非上帝的管辖区域，这里也不是在讲述圣经故事，所以这个说法基本可以无视。

另一种说法看似很高端：人类在演化过程中，因为基因片段缺失，而导致丁 丁没法生成这根阴茎骨。

不过，要数目前最靠谱的看法，还要回到著名的达尔文「进化论」——人类在人类社会的发展进化中，因为阴茎骨没有存在意义，因此最终消失了。

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其他生物为了留下自己的后代，生殖器进化往往需要产生「排除其他精液」的功能，但人类没有这个必要。

相对于其他生物来说，人类不需要花很多时间与女性交配，特别是「一夫一妻」的婚配制度，让男性寻找配偶及繁衍后代的竞争力减小，也就不太需要阴茎骨存在。

对于长着阴茎骨的雄性动物，伦敦大学学院的奥佩和布兰德利通过研究发现，那些能「插入」雌性体内超过3分钟的雄性动物，会有更长的丁 丁骨。

雄性在雌性体内逗留3分钟，既能让雌性怀孕，又能防止其他雄性抢走自己的对象，阴茎骨起着保险栓的作用。

举个栗子，汪星人不会射 精，只能像滴水一样传授「小蝌蚪」，这个过程久而累，所以它们只能依靠阴茎骨，让自己持续勃起，不与雌性分离。

当雄汪进入雌汪体内，雄汪的龟头球膨胀，雌汪的阴道收缩，它们完成锁结现象。在受精过程中，两汪无法分开，等精子传完才结束。

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结案陈词，部分雄性动物有阴茎骨，是因为它们之间没有婚姻关系，啪啪啪也只是繁殖本能驱动。而人类喜当爹并不靠「抢」，自然可以不用那根骨头。

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