乳癌有两个发病高峰年龄，三个城市女性最高危

18岁的湖南衡阳女孩芳芳，高二时发现乳房上长了个无痛的小肿块，因为内向羞涩，她直到高考结束才告诉妈妈。不想悲剧发生，医院确诊是乳腺癌。

乳腺癌高发期是什么年龄，发病率多高，女性多大开始需要预防？中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤医学部主任医师龚畅，将告诉你所有答案。

指导专家

中山大学孙逸仙纪念医院乳腺肿瘤医学部 龚畅 主任医师

中国人的乳腺癌的发病高峰，跟国外不一样。

相对西方的发病年龄，我们中国的发病年龄是提前的。

西方50%的病人是在绝经后发病，也就是50岁到60岁，比较接近老年的妇女。

而中国的发病高峰主要是集中在两个年龄：一是35岁到40岁，等于相对年轻的女性；

另外一部分则集中在「围绝经期」（即妇女绝经前后的一段时期）的女性，大概45岁到50岁。

所以，我国相当一部分的病人是绝经前的病人，中国女性乳腺癌发病年龄比较年轻，所以乳腺癌的复发转移的风险比较高，恶性程度也会比较高。

广州、上海、北京这种大城市，乳腺癌发病率都非常高。

列举一个统计数字，大概是十万分之45到50，这是一个医学上的概念，可能很难理解。

普通老百姓大概可以理解为：每13到14个妇女中就有一个妇女在一生中有可能会被诊断为乳腺癌。

所以，它的发病风险是非常高的。至于其复发率，就跟早期还是晚期的诊断非常有关系。

如果她是一个早期的病人，五年甚至十年的生存率可以超过95%，复发风险是非常低的，大概低于5%到10%；但已经确定是晚期的病人的话，五年生存率非常低，可能只有不到25%的几率。

虽然国内乳腺癌发病年龄比西方年轻，但是只要做到早发现早治疗，预后效果是良好的。