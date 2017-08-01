肚脐眼到底能不能抠？

小时候，家长们为了不让我们做一些行为，总喜欢采用「恐吓」的方式。据说十个娃中有九个听过家长这么说：
抠了肚脐眼，肠子会烂掉！
小时候你可能深信不疑，但现在应该知道，肠子根本没跟肚脐相连。
不过，家长不让孩子抠肚脐眼的这个办法，虽然简单粗暴，但结果是对的。
肚脐眼真不能随便抠
肚脐是脐带的遗迹，一般来讲，当脐带被剪断，它会退化成肝圆韧带，动静脉也会闭锁，藏进腹腔内，不再具备特别的生理功能。
它的作用，恐怕仅仅是帮你判断身体的正反面。除非你身患肝硬化门静脉高压，脐静脉可能重新开放，而具备一些生理作用。
至于为什么说肚脐眼不能随便抠，有两个原因。
1、肚脐并不「脏」
肚脐里的那些污垢，其实并不可怕。
它们只是皮肤正常新陈代谢脱落的细胞，与汗液、灰尘、杂质融合在一起的混合物，同身上搓下来的「泥儿」并无两样，无需刻意清洗（抠除）。
洗澡的时候，顺便用清水冲一冲，就够了。
2、抠肚脐会生「病」
首先，用没有清洗消毒的手去抠肚脐，如果抠破皮肤，容易引发脐炎。
脐炎虽然多发于新生儿，但不排除成年人因处理不当也患上。慢性脐炎经久不愈，十分折磨人。
其次，如果抠肚脐的力度不对，还会引起肠胃不适。虽然脐带没什么生理功能，但内脏的反射神经还在，用力抠肚脐，会刺激到相关神经，引起消化系统不适。
肚脐眼怎么清洗
虽然说着肚脐眼不脏，但有些人就是看那些污垢不爽，想一除而快之。
如果用手抠，必须先洗干净手，并确保力度适度。或者可以借助棉签，沾上清水，轻轻擦拭肚脐。
特别值得一提的是，肥胖者的腹部脂肪多，肚脐深，更容易残留污垢，肚脐感染的风险也更大。因而，肥胖者应定时清洗肚脐，并使其保持干燥。
肚脐除了不能用力抠，也不适合「外露」。不管天气多么炎热，都需做好肚脐保暖。
因为，肚脐受凉容易导致胃肠问题，引发腹痛、腹泻等症状。
清洗肚脐记住几个点：别太勤快，别太用力，保证不破皮，就行了。
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