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喝水也有适用人群？这些人喝水需要限量或者加料

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2017-08-2239健康网
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水是最普通、最基本的营养要素，但如何将喝水这件小事做对，关乎身体健康、尤其是泌尿系统健康。

大家想必听男女朋友、老妈老爸说「多喝水」听得多了，今天换来告诉你如何正确地多喝水。

不同人应该怎么喝水？

从这个大问题，可以衍生出3个小问题。

医生，我该喝多少水？

经常会有结石患者询问：医生，我该喝多少水？

正常成年人每天代谢需要2000~3000ml的水，所以健康的成年人，每天摄入的水量应不少于2升。

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但患者都有各自的特殊性，有的需要多喝水，有的则需要限制喝水。

· 需要多喝水的患者

患有泌尿系统疾病的患者，如尿路感染，尿路结石，医生往往会主张「多喝水」。

医生建议泌尿系统患者多饮水，是因为喝水能增加尿液量。其具体作用，总结有3点：

一是可以冲刷尿道，让小结石迅速排出体外。

二是能稀释尿液的成分，比如钙盐、镁盐、草酸盐等。

降低其饱和程度，可起预防结石「再生成」的作用。

三是有助于将有害细菌排出体外。

尿路感染的患者，其尿液中往往含有大量细菌，细菌会引发炎症，导致尿频、尿急、尿痛等不良现象。

而大量喝水后，细菌被稀释并排出体外，病原体数量减少，浓度降低，总体有利病情控制、身体恢复。

尿路感染患者除了要多喝水，还要注意避免憋尿，因为憋尿也会引起细菌滋生。

· 需要限量饮水的患者

心功能不全、肺水肿、肾功能不全、（因结石引起的）上尿路梗阻积水等患者，医生往往会建议「限量饮水」。

因为有这些疾病问题的情况下再多喝水，容易引起液体堆积、只进不出，导致疾病更加严重，得不偿失。

医生，我喝什么水比较好？

往往，从医生、家人、朋友口中听到的「多喝水」，这里的水，指的只是白开水。但是根据体质和饮食结构的区别，喝的水其实会有所不同。

举两个典型的例子：

第一个是痛风患者。这类患者多是由于高尿酸血症造成，血液中尿酸过高，导致尿酸结石。

这种患者，一般考虑饮用适量的苏打水，碱化尿液，降低尿酸结石形成的风险。

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苏打水呈碱性，能碱化尿液，降低尿酸结石形成的可能性。

第二个例子是肾脏及尿路结石人群，这又涉及不同地域及其水质问题。

比如云南地区，天然的石灰岩地质会让碳酸钙中的钙离子溶解于地下水中，进入人们的日常饮食，所以那里的人容易尿路结石。

尿路结石的人只喝烧开的白开水还不够，要控制尿路结石的发病率，需要采用滤水系统降低饮用水的钙含量。

总体而言，喝纯净水、蒸馏水这些矿物质含量较低的饮用水，或安装有效的自来水过滤系统是有一定益处的。

医生，什么时间喝水比较好？

这一点，无论患者还是健康人，倒是无大差别。饮水有个一般原则：失水越多，补水越多。

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某些特定的场景下，比如炎热的夏季、运动结束时、感冒出汗后或身处干燥的空调房等。这些环境容易增加身体失水，便需要喝更多的水。

另外，还要根据作息规则喝水。睡觉时身体容易缺水，所以睡觉前一段时间、睡醒后均需适当增加饮水量，以补充身体缺少的水。

指导专家：邹鲁佳，华山 医院 泌尿外科医学博士

参考资料：复旦大学 附属 华山 医院 - 医生，我每天该喝多少水？

肺水肿

尿路感染碳酸钙

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