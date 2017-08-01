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四种饮食习惯会惹来癌症风险，第三种很多人都会犯

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2017-08-2139健康网
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据说，世界上大约有1/3的癌症，是吃出来的。也即日常不科学、不合理的膳食习惯，成为了很多癌症的导火线。

这种说法没毛病，很多癌症确实与饮食习惯关系紧密。

饮食习惯与癌症有什么关系？

「癌」字里面三个口，说明不健康的饮食方式，是促成癌症的核心。具体来讲，下面的这些饮食习惯，都会增加患癌症的风险。

吃烫食

越来越多的研究显示，吃过烫的食物，与食道癌的发生有着密切的关系。

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因为食道壁的黏膜十分柔嫩，顶多能承受60℃的温度。食物超过这个温度，黏膜就容易被烫伤。

不止食道壁的黏膜，口腔，食管，胃内黏膜均可能被严重损伤。

吃惯了烫食喝惯了烫茶的你可能不自知，但伤害慢慢累积，在溃疡变成炎症之后，不加以治疗，严重可致癌变。

吃咸物

吃咸也容易导致癌症，日本相关部门曾经追踪40~59岁的4万名男女的生活习惯。

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10年之后得出结论：按盐摄取量来分组，摄取盐分最多的那组，得胃癌的人数是摄盐量最少那组的2倍。

即便没有胃癌，高盐饮食也会导致其他疾病问题。比如高血压，它虽然不是癌症，却与癌症一样可怕，有许多患者就死于与高血压相关的心血管疾病。

吃太多红肉

古人说「宁吃天上飞禽四两，不吃地上走兽半斤」，其实红肉、白肉在营养上各有各的优势。

但是，比起红肉，白肉的多不饱和脂肪酸含量更高。而食用过量的红肉，则不仅会诱发肥胖，还会增加患结肠癌、肺癌、心脑血管疾病等慢性病的危险性。

常吃腌制熏烤类食物

全世界胃癌高发的地区主要在亚洲，我们中国的发病率也非常高。

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以我国为例，许多胃癌患者都存在三餐不规律，喜欢吃腌制熏烤类食物的情况。

腌制熏烤类的食物，比如腊肉、培根、各种腌菜等。它们不但含盐分高，还可能含有致癌物质，比如亚硝酸盐、苯并芘。

如果每天甚至每餐都食用，肯定会对身体产生大伤害。

这么说说，是不是感觉癌症离自己很近？所以，管住口吧，形成健康饮食的意识，并坚持下去。

高血压

胃癌枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：头晕 视力障碍

并发症状：视网膜病变 主动脉瓣关闭不全

相关检查：检眼镜检查法 高钠试验

推荐用药：奥美沙坦酯片

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本品适用于高血压的治疗。[详细]

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推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

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