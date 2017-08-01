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3大常见妇科癌症中，哪种癌症最难缠？

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2017-08-2139健康网
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随着现代女性生活、工作压力的增加，妇科肿瘤正呈现年轻化的发病趋势，以往好发于高龄女性的各种妇科肿瘤，现在也常见于未孕的年轻女性。

究竟哪些是最为高发的恶性肿瘤，日常又该如何做到早期发现？

让我们跟随主治妇科肿瘤的张丙忠医生，一起盘点临床最常见的妇科肿瘤及其发病原因。

指导专家：

妇科肿瘤科 张丙忠 副主任医师

21

妇科肿瘤其实挺复杂、挺多。一般来说，按照它的生长部位，常见的是三大恶性肿瘤。

第一个就是宫颈癌，这是最多见的；第二是子宫内膜癌，也就是通常大家说的子宫体癌，或者有的老百姓通俗地叫它子宫癌；第三个就是卵巢癌和输卵管癌，统称卵巢癌。

这三种肿瘤比较多见，其中，总的来说宫颈癌治疗效果比较好，卵巢癌的治疗效果最差。

这是有原因的，从发病原因上来说，宫颈癌目前研究得相对比较透彻一些，我们一般认为，多数宫颈癌跟人乳头瘤病毒感染有关系。

日常生活中或者媒体上，经常可以看到HPV就是这个病毒。

22

HPV有很多种类型，有的是对人体危害是比较大，我们称为高危型的HPV；还有的危害没有这么大。

高危型HPV如果长期持续在人身体内感染，尤其是在宫颈的感染，就有可能导致宫颈癌，所以宫颈癌的发病原因相对研究得比较清楚。

而子宫内膜癌的原因，目前也了解一部分。肥胖、高血压、糖尿病，还有人到了绝经的年龄仍然没有绝经，这部分人就属于存在高危因素。

而卵巢癌的原因目前来说仍然不太清楚，因此防治就更有难度。

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这三种病发病原因不一样，既然发病原因不一样，预防策略也存在区别。

比如说宫颈癌知道原因，就可以做一些针对性的工作，去预防它、早期发现它。如接种HPV疫苗预防宫颈癌。

而卵巢癌因为原因不明，早期也没有感觉，就没有办法很早期地发现它，导致很多患者就诊的时候已经比较晚期，所以它的治疗效果比较差。

总体来说，这三种妇科肿瘤比较多见，其它较为少见的。假如存在怀疑，尽早到医院看医生。

宫颈癌

卵巢癌子宫内膜癌

常见症状：

并发症状：流产

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