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体重降下来就是减肥成功？你的减肥标准可能定错了

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2017-08-2139健康网
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许多人衡量是否需要减肥，就只看体重，常见不少女生娇滴滴地说：「哎呀，都90斤了，得减肥了！」讲究一点的，可能出动体质指数（BMI）。

但实际上，减肥≠减重。你一直坚持的减肥标准，可能一开始就错了。小九请三甲医院专家来讲解衡量体重是否标准、脂肪有没超标的科学公式！

减肥与减重的区别？

减肥减肥，减的应该是肥，肥对应的是脂肪。即真正的减肥，应该是减身体上的脂肪。减脂需要你主动进行饮食、运动的双重调整，长期坚持，才能减掉。

而减重，仅仅是人体重量的降低。我们站在体重秤上显示出来的那个数字，除了有脂肪，还包括骨骼、肌肉、器官、体液等，是各种组织相加的总和。

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体重减轻，少掉的部分可能是脂肪，也可能是水分、肌肉。而且减重受很多因素影响，喝水多少、肌肉增减、空腹与否、甚至衣服的重量也会影响测量结果。

所以，减肥不能单凭体重减低来判断效果，体重可不是衡量胖瘦的最佳标准哦！

一个人的肥胖程度，应该用体脂率来衡量。这里就要引入「体脂率」的概念了。

什么是体脂率？

体脂率，是指脂肪占身体体重的百分比，通过它，可以得知你体内脂肪的真正含量。体脂率的计算公式为：

男生：

体脂率(%)＝1.2×BMI＋0.23×年龄(岁)－5.4－10.8×1

女生：

体脂率(%)＝1.2×BMI＋0.23×年龄(岁)－5.4－10.8×0

【补充说明：BMI＝体重（kg）÷身高（m）2】

其中，男子理想型体脂率为10~18%，女子理想型体脂率为17~25%。

举个例子，假设一个女生，30岁，身高1.6m，体重60kg，那体脂率为：

1.2×（60÷1.62）＋0.23×30－5.4－10.8×0

＝29.625%＞25%

这意味着——你该减减肥了。

除了套用公式，有个更简单粗暴的办法。下图能让你根据自己的体型，快速判断体脂率的大概数值。

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如何有效降低体脂率？

发现自己体脂率超标，就得好好减肥。简单又有效办法，这里提供两个。

1、高频有氧运动

体脂率超过标准的人，往往长期处于久坐、不运动的生活状态。想减掉脂肪，首先必须「动」起来。

运动不用太激烈，能轻松上手的有氧运动就足够。例如快走、游泳、慢跑、骑行、爬楼等，都是很好的选择。

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起初可以小幅度运动，随后慢慢增加运动次数和强度。

只要每天都在「动」，身体习惯了这种模式，就会将储存脂肪的能力转变成燃烧脂肪的能力，消耗体内的能量。

2、健康饮食结构

首先要明确一点，并非吃得越少（节食）就能减掉越多的脂肪！饮食控制确实必要，但不能过度节食。

过度节食的后果是营养缺失、代谢紊乱、体重恶性减退。被减掉的不止是脂肪，是你全身的健康。

日常饮食，需要摄入一定碳水化合物和油脂，以维持身体健康活动。过多，则必然增加脂肪含量。

因此，减肥时饮食应当以高蛋白为主，避免糖分和脂肪的过多摄入。

高蛋白食物，包括鸡蛋、牛奶、豆类、花生、龙虾、燕麦等。

参考资料：首都医科大学附属 北京 天坛 医院 - 减肥or减重？学会计算体脂率！

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