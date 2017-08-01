39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

饭后百步走真的有益健康？看完这篇恐怕你要改观了

新闻文章排行榜
2017-08-1939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

有人说：「饭后坐着，胃会痛。」有人说：「饭后站着，胃会下垂」。有人说：「饭后躺下，影响消化。」

32

饭后站着、坐着、躺着都不行，那么，看来只能选择不吃饭了？别急，今天就来讨论饭后究竟站还是坐。

坐着还是站着，更利于饭后消化？

先公布答案，站着比较好。饭后最好站半小时，利于消化。

1、站着

饭后站着消化，偶尔走动一小步，只要不是剧烈运动，就不会对胃产生负面影响，反而可以促进消化。

如果是采取靠墙站立的办法，还可以消耗热量，减少脂肪堆积，起到控制体重的效用。

刚开始靠墙站的时候，可能坚持不了多久，可循序渐进，从5分钟逐渐增加到半小时。

对于上班族而言，是预防小肚腩的一个办法。

觉得太辛苦？就站着就好，虽然消耗不了多少热量，但预防脂肪堆积的作用是一样的。

2、坐着

坐着消化，其实就一个问题，容易堆积脂肪。

33

上班族的小肚腩怎么来的？跟久坐不动脱不了干系。

趁难得的吃饭+午休时间动起来，让胃好好消化，避开最容易产生脂肪的时刻。

3、躺着

饭后立即躺下，是最最不可取的方式。

吃完饭就躺下，不利于消化，也容易囤积脂肪。

而且饭后倒头就睡，会使肠胃里的食物停留时间过长，影响消化功能。

另外饭后人体会增加胃肠的血流量。大脑的血容量就会减少，血压也随之下降，这时睡觉容易脑供血不足，形成血栓、中风等严重后果。

消化半小时后，感觉胃里食物已经消化一些，才可以躺下来好好休息了。午休20~30分钟，下午的精力更好。

饭后散步是否利于健康？

「饭后走一走，活到九十九」是我们常听到的一句俗语。

散步的确有益身心健康，但要注意，「饭后百步走」，并不是指吃完饭立马就去散步。

34

那样不利于消化，如果走得过快，甚至可能对健康带来不利影响，轻则腹痛腹胀，重则导致胃下垂。

饭后半小时内，只适合小范围、小幅度的活动，不适合剧烈运动。

正确的散步方式，是休息半小时后，再慢慢散步一个小时，既促进消化，又锻炼身体。

中风

胃下垂枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：恶心与呕吐 头痛

并发症状：脑出血 脑疝

相关检查：CT造影扫描 EEG

推荐用药：血塞通泡腾片

血塞通泡腾片

活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板...[详细]

￥59购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：刘孔江 主任医师王天路 主任医师赵文 主任医师

李新伟李新伟
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

夏秋相交腹泻高发 别随便吃抗生素、止泻药

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈