饭后百步走真的有益健康？看完这篇恐怕你要改观了

有人说：「饭后坐着，胃会痛。」有人说：「饭后站着，胃会下垂」。有人说：「饭后躺下，影响消化。」

饭后站着、坐着、躺着都不行，那么，看来只能选择不吃饭了？别急，今天就来讨论饭后究竟站还是坐。

坐着还是站着，更利于饭后消化？

?

先公布答案，站着比较好。饭后最好站半小时，利于消化。

1、站着

饭后站着消化，偶尔走动一小步，只要不是剧烈运动，就不会对胃产生负面影响，反而可以促进消化。

如果是采取靠墙站立的办法，还可以消耗热量，减少脂肪堆积，起到控制体重的效用。

刚开始靠墙站的时候，可能坚持不了多久，可循序渐进，从5分钟逐渐增加到半小时。

对于上班族而言，是预防小肚腩的一个办法。

觉得太辛苦？就站着就好，虽然消耗不了多少热量，但预防脂肪堆积的作用是一样的。

2、坐着

坐着消化，其实就一个问题，容易堆积脂肪。

上班族的小肚腩怎么来的？跟久坐不动脱不了干系。

趁难得的吃饭+午休时间动起来，让胃好好消化，避开最容易产生脂肪的时刻。

3、躺着

饭后立即躺下，是最最不可取的方式。

吃完饭就躺下，不利于消化，也容易囤积脂肪。

而且饭后倒头就睡，会使肠胃里的食物停留时间过长，影响消化功能。

另外饭后人体会增加胃肠的血流量。大脑的血容量就会减少，血压也随之下降，这时睡觉容易脑供血不足，形成血栓、中风等严重后果。

消化半小时后，感觉胃里食物已经消化一些，才可以躺下来好好休息了。午休20~30分钟，下午的精力更好。

饭后散步是否利于健康？

「饭后走一走，活到九十九」是我们常听到的一句俗语。

散步的确有益身心健康，但要注意，「饭后百步走」，并不是指吃完饭立马就去散步。

那样不利于消化，如果走得过快，甚至可能对健康带来不利影响，轻则腹痛腹胀，重则导致胃下垂。

饭后半小时内，只适合小范围、小幅度的活动，不适合剧烈运动。

正确的散步方式，是休息半小时后，再慢慢散步一个小时，既促进消化，又锻炼身体。