月经量一直很大？警惕体内潜伏了一种瘤

子宫肌瘤在妇科疾病中很是常见，一项数据称，30～50岁女性中约25%的人都会患子宫肌瘤。

那么怎么判断子宫是不是长瘤，出现子宫肌瘤又会不会癌变？张丙忠医生今天就告诉你：女性体检中发现子宫肌瘤怎么办。

指导专家：

妇科肿瘤科 张丙忠 副主任医师

子宫肌瘤的确是很大的话题，因为它是妇科肿瘤中最常见的良性肿瘤。

子宫肌瘤，顾名思义，在子宫某一部位长了一个良性的瘤出来。

瘤长的位置不一样，大小不同，处理方案也是不一样。良性肿瘤有的需要手术，有的就不一定需要手术。

所以，必须要去看医生，让医生来判断。

子宫肌瘤最多见的症状，就是每次来月经量很多；

第二就是月经时间会长，正常情况下三五天干净，可能延长到了八天十天。

第三，这种情况长期出现还会导致贫血，因为每个月出血的量比较多。

另一方面，现在不能怀孕的人、不孕症也是越来越多，一部分患者就跟子宫肌瘤有关系。

你可以想象，她子宫上长了一个瘤，子宫失去了正常的形态，就有可能对怀孕造成一些负面影响。

判断患者需不需要做手术，主要是根据几个方面。

第一个，患者月经有没有问题，就是说这个瘤有没有对她造成不良影响。

第二个，这个瘤会不会引起她不能怀孕，有没有对她的生育造成不良影响。

第三个，要判断这个瘤它是不是真正的瘤，有没有可能变成恶性的东西。

主要是根据它生长速度，长得越快要越小心，长的慢一些反而问题不大。

还有原本这个瘤没有感觉，不疼的，会不会现在变得疼呢？

假如它出现疼痛，那是什么原因导致，有没有可能出现其它的变化等。

要根据这些方面来分析患者的瘤有没有造成影响，需不需要手术治疗。

一般没有医学背景的患者可能很难全面分析，所以最好是一旦发现瘤就去医院听医生的建议比较合适。