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每月这几天孕气最强！记住10件事，怀孕更容易！

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2017-08-1939健康网
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已经打算怀孕的夫妇，有哪些方法可以提高自然妊娠率？这说法太学术，通俗说即：怎么啪更容易怀孕？

2017年著名的美国生殖医学会（ASRM）、生殖内分泌及不孕症学会的专家总结了10大要点，小九请王利红医生来教你怎样能 唱出 生出「龙的传人」！

指导专家：

生殖医学中心 王利红副主任医师

1.生育力随年龄增加而下降

女性35岁生育力明显下降，而男性到50岁后才明显下降。

大约80%的妊娠，发生于备孕的6个月内。

因此，35周岁以上的妇女备孕半年仍未受孕，应尽早行不孕相关的检查和治疗。

2.性生活频率与受孕几率成正比

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简单说就是做得多了，就容易怀孕。

每日射 精不影响精子的数量和活力，而禁欲5天以上反而使活动精子数量减少。

研究表明，每日或隔日同房一次的受孕率最高，每周2～3次也能达到较高的受孕率。

备孕夫妇可根据自己能力尽量增加性生活频率。

3.排卵前的6天是「受孕窗」

医学上将女性排卵前的6天定义为「受孕窗」。

实际上每个人的受孕窗的时间长短不一。据统计，排卵前3天内受孕率最高。

因此，月经规律者受孕率在周期的第12天前后达到顶峰，排卵后受孕率则下降。

4.预测排卵有助于提高受孕率

通常排卵发生在尿LH阳性2天内。

市场上可以买到很多种不同的测尿LH的产品，一般叫「排卵监测试纸」。

而白带呈透明粘液状并有拉丝，也可以提示2～3天内排卵。

5.性生活姿势及事后是否仰卧，不影响受孕率及胎儿性别

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所有关于姿势或房事后抬腿仰卧15分钟等传闻，都缺乏科学依据，可以忽略。

最快时，精子在射 精2分钟内即可到达输卵管。

某些阴道润滑剂、橄榄油及唾液会降低精子的活力，而矿物油及菜籽油没有影响。

6.饮食会影响受孕

过度肥胖（体重指数>35）或过瘦（体重指数<19）都明显降低受孕率。

健康饮食，有助于改善排卵异常。进食海鲜过多，可致血中汞浓度升高，并与不孕有关。

备孕妇女应每日至少口服0.4mg叶酸片，以降低胎儿神经管畸形的风险。

7.吸烟对生育有很多不良影响，增加不孕及流产的风险

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不必解释，想要孩子，并且希望孩子健康长大的准父母，戒烟吧。

8.饮酒是否影响受孕尚不清楚

但建议备孕期间不要过量饮酒，过度的标准是每日超过20g乙醇。

妊娠期间应禁酒，因为酒精对胎儿发育会产生不良影响。

9.咖啡对受孕的影响

大量的咖啡摄入（每日超过5杯）可降低受孕率，妊娠期间每日2～3杯咖啡可能增加流产风险。

但孕前或孕期每日1～2杯咖啡，对生育力或妊娠结局没有明显的不良影响。

10.远离有害影响

避免毒 品或娱乐 性 致 幻 剂，避免接触环境污染物或有 毒 物质，如干洗或印刷业使用的一些有 毒 物和液体，重金属，杀虫剂及限制的处方药品等。

准备怀孕的夫妇们，请认真阅读专家们的共识。对比一下，看自己有没有十个共识中说的不良生活习惯，并尽早改之。

更重要的是，如果准备了半年还没怀上，一定要到生殖医学中心进行不孕症方面的检查，查找不孕的原因。

参考文献：http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.09.029

流产

不孕症

常见症状：先兆流产 妊娠时伴有腹痛的阴道流血

并发症状：失血性休克 休克

相关检查：阴道细胞学检查 盆腔和阴道B超

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