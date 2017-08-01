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孕妇吃螃蟹、薏仁、兔肉，就会流产、孩子得兔唇？

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2017-08-1839健康网
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怀胎十月过程中，孕妈妈受到的束缚不少。以饮食为例，孕妈不能吃螃蟹、不能吃兔子、不能吃薏仁…… 吃了会流产、得兔唇。然而，真相是——

上述列举的这些说法，并没有事实依据。不过，孕期饮食多注意是必须的。有些食物，孕妈碰了，确实会提高流产的风险。

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孕妇不能碰哪些食物？

孕妈妈最好不要碰的食物，具体来讲，可分为5类。

李斯特菌高风险食物

包括冷的加工肉如午餐肉、熟鸡肉、火腿，生海鲜如刺身，沙拉，现挤牛奶，软质冰淇淋（麦当劳肯德基里的那种），软质奶酪，肉酱比如鹅肝酱等，这些都是李斯特菌高风险食物。

它主要以食物为传染媒介。相比普通人，孕妇是高危人群。而且，一旦孕期感染李斯特菌，可能会导致自然流产、早产、胎儿及新生儿感染。胎儿感染，死亡率极高。

沙门氏杆菌高风险食物

代表食物有没煮熟的各类芽（黄豆芽、绿豆芽、萝卜芽、荷兰豆芽）、溏心蛋。其中，豆芽中不仅含有沙门氏菌，也偶见李斯特菌，而且简单清洗，几乎除不掉这些细菌。

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沙门氏杆菌，形态与生理都极似大肠杆菌。感染此种病菌，会发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发烧等不良现象。虽然孕妇的感染风险与常人无异，但是感染之后，严重可导致流产。

所以安全起见，豆芽、鸡蛋一定要煮熟再吃。

动物源性维A食物

如动物肝脏、鱼肝油。人体需要一定量的维生素A，但那主要指的是植物源性的维生素A，如果孕妈摄入过量的动物源性维生素A，可能导致畸形胎儿。

所以要尽量不吃此两种食物，多吃蔬菜。

含咖啡因的食物

如咖啡、茶、可乐、功能饮料、巧克力等。咖啡因对胎儿的健康影响尚不明确，但是会增加流产、生死胎的风险。为了安全起见，孕妈妈摄入咖啡因最好控制在200毫克以内。

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酒精

各种酒，包括啤酒，红酒，白酒。孕期饮酒，会对胎儿健康不利，导致胎儿瘦小，畸形。也可能导致流产、早产。解决办法就是不喝为妙。

流产

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