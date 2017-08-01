粑粑有这种异常要长点心了！看医生说这种便便会不会长癌

有个神一样的调查统计数据显示，大便结束清理完毕站起来后，95%的人所做的第一件事是「看一眼便便」。

但只看一眼就够了吗？你可能错过了更关键的信息。

小九今天就请中山一院专家教你，究竟怎么观察大便的颜值。

大便怎样叫异常？

大便异常听得多了，但你知道究竟怎样的大便才算作是异常么？

中山一院胃肠外科中心的何裕隆教授给了我们几点判断标准。

大便异常，主要包括3点：

· 便便时间改变，以往你都有个专门的便便时间，但是到点了却没有信号；

· 便便次数改变，原本每天都要拉一两次的，突然腹泻（拉N次）或便秘（N天拉一次）；

· 便便性状改变，之前的便便是健康的香蕉状，结果现在变成粘液便、细长便、血便。

我们的肠道，是个贴心又傲娇的「小公举」。

平时，它会有条不紊地监督肠道肌肉完成工作。

但它的环境适应能力特别差，出个差，旅个行，甚至面个试，都可能让肠胃出现问题，然后导致大便异常。

大便异常现象，如果只出现一小段时间，随着饮食、生活习惯调整能改善，这种短暂的便便异常现象，没有大碍。

但如果长期有异常，最好去做个肠镜检查，因为大便异常也可能是结肠癌作祟。

结肠癌有哪些症状？

大便的任何一种异常，都可能是结肠癌的早期症状。

但是到了晚期，由于肿瘤长的位置不同，症状也有所区别。

如果是右结肠癌，晚期通常表现为贫血、消瘦，便便多呈黑色，腹部可触摸到包块。

如果是左结肠癌，晚期则多以肠梗阻为表现，出现大便次数增多，便血、腹部胀痛的现象。

引起结肠癌的原因多种多样，总结起来，主要有4大原因：

1、遗传因素

约10~15%的结肠癌有遗传背景。比如你的家族中有一人患过结肠癌，那他的直属家系就是结肠癌的高发群体。

2、年龄因素

年龄因素，这是不可避免的。人到40岁，因为身体肠道功能减退，很容易出问题。此年龄段的人需要多关注肠道疾病，并做好预防工作。

3、饮食结构

便便的不正常，很大程度上是因为饮食结构不合理。特别是平时喜欢吃高脂高蛋白、吃得太精细的人，肠粘膜损害大，致癌的可能性就增加了。

4、胆囊摘除

胆囊摘除，胆汁更会直接进入大肠，因而此类人患癌的风险也会变高。

如何预防结肠癌？

这里教大家几招，希望能有所帮助！

1、观察便便

结肠癌早期症状不明显，但是便便的异常可以算作是一个信号。

如果你发现了异常，以防万一，还是去做个肠镜检查吧，让自己少些风险。

2、饮食调整

比较主张大家多吃高纤维、低脂肪的食物，比如蔬菜水果。另外，不要从一而终地吃精细食物，偶尔可以吃吃粗粮，比如薯类谷物。

3、良性生活

务必要保持良好的生活习惯，不熬夜，不抽烟，少喝酒，多喝水，养成定期排便的习惯，预防便秘。

4、适当补钙

补钙不仅有利于长高，还有利于预防结肠息肉。常见富含钙的食物有酸奶、黄豆、豆制品、海藻类、虾皮、芝麻等。如有必要，还可吃钙补充剂。

指导专家：中山一院胃肠外科中心 何裕隆教授

参考资料：中山一院 - 大便如有这3种异常表现，要警惕早期结肠癌