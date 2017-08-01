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它的味道堪比小龙虾，却是天然保健品！很少人知道

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2017-08-1839健康网
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作为夏日里必不可少的美味，小龙虾真是让人又爱又怕。尤其是每年夏天频发的市民食用小龙虾后患上横纹肌溶解综合征，造成肾损伤的新闻，让大家充满疑惑：这小龙虾到底能不能吃？

横纹肌溶解综合征有多厉害？

小龙虾吃得越多越容易得病？

730日，上海三位白领在吃完小龙虾后，先后出现肌肉酸痛、腹泻、呕吐等症状，经医院诊断为横纹肌溶解症。

这样的新闻每年夏天都会听到，在查阅大量媒体报道后，小九发现：没有明确证据显示小龙虾与横纹肌溶解综合征之间存在必然关系，但很多患者的确是在食用过小龙虾后发病。还有一些是自己采购的新鲜食材，仔细清洗加工后依然不幸中招。

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相关部门也曾对在20109月南京出现的23例疑似小龙虾致横纹肌溶解病例做分析总结：“所有病例发病前均有龙虾进食史，且进食龙虾数量较多，同餐次进食者中，未食用龙虾或食用数量较少者未发病。同时，女性罹患率较男性高。”正是出于多重考虑，国家食药监总局发布相关消费提示：凡进食小龙虾后24小时内出现全身或局部肌肉酸痛者，要及时到医院就医。

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美味还治病？！

竟有这等好事！

有没有什么食物像小龙虾一样美味，又不存在潜在的致病风险呢？当然有，这种食物不仅美味，竟然还能治病！

它衔着GAP认证出生，长于规范养殖场所，可生吃、油炸、清炒、煲汤、烧烤……口感好，各种佐料都相宜。据药典记载，内服可以抗肿瘤、治胃病、治溃疡，外用治烧伤、烫伤、创伤，是天然的金创药。

其提取物具有消除炎症水肿，改善创面微循环，促进肉芽组织生长，加速机体病损组织修复及抗炎的作用。同时，因为富含活性抗菌肽，现在也被广泛应用于修复受损正常细胞及增强正常细胞活性上，可以说是一味治病良药。

 

没错，这就是美洲大蠊！某知名省级卫视播出的综艺节目曾要求嘉宾尝试各种美洲大蠊做的菜品，一时之间，群情激奋，网友纷纷炮轰节目组口味重，质疑节目组为求收视不择手段，至嘉宾身体健康于不顾。

在这样的舆论压力下，节目站出来澄清，称这次做菜用的食材是专业养殖的美洲大蠊，来自四川西昌好医生药业集团的美洲大蠊GAP标准化养殖基地，不仅能提取制药，更能做成多种美食。清炒美洲大蠊、油爆美洲大蠊、美洲大蠊养生汤等，都是当地的特色菜。在东南亚地区、南美洲、非洲、欧洲也都有吃美洲大蠊的记载。

奇葩美食俘获忠实粉丝

健康味美切不能随便吃

在西昌当地，就有不少美洲大蠊的忠实粉丝。据其中的一位美食达人说，她已尝试用美洲大蠊做菜一年半。

越来越痴迷美味虫子的她向记者讲述：“其实我们不应该对食物中出现的虫子如此厌恶，应该把这些富含丰富蛋白质的食材纳入日常饮食中。尤其是美洲大蠊，比人们想象中的营养价值还要高。”

谈到为什么喜欢虫子，她说之前在网上浏览食谱时，无意间发现美洲大蠊可以做菜，最初也是抱着好奇心去尝，没想到一发不可收拾。

美洲大蠊体内含有18种人体所需的氨基酸，营养价值是牛肉的19倍，是一种纯天然的保健食品，完全符合她对食物的要求。

 

尽管如此，小九也要提醒大家，不是所有的美洲大蠊都可入药或食用。野生美洲大蠊生活环境不卫生，带有很多细菌、病毒，而采用粗放式人工繁育的美洲大蠊，无法保证其有效成分的稳定性。好医生药业集团专门在西昌建立了美洲大蠊养殖基地，通过专利养殖技术解决这两大难题，不仅从源头保障质量安全，也保证了药品的品质。

图片5

一想到小龙虾现在这么贵，美洲大蠊健康又美味，等到日后风靡全国，肯定要望兴叹，小九真想现在就来一盘压压惊！

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