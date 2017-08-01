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不知不觉就开始了抖腿，可能是你身体察觉到这个症状

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2017-08-1739健康网
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人们说静坐不动危害大，伤身还致癌，但当我生命在于运动开始抖腿，他们又投以鄙夷的目光：「男抖穷，女抖贱。」

今天，我们就来讨论这个两难的抖腿问题……

抖腿是一种病吗？

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大部分可以自我控制的抖腿不是病，也没有特别大的不良影响。

相反，日常抖一抖腿，对身体还会有一个大好处：

抖腿可以促进肢体的血液循环！

现在的上班族，大多坐在办公室里，一坐就是好几个小时，真正意义上的久坐不动。

下肢长久保持一个姿势，血液循环不畅，容易腿麻。加上坐骨神经被压迫，浑身都不太对劲。

此时无意识的抖腿，实际上是人体下意识的自我保护。

腿抖一抖，一方面让两只腿稍微动动，另一方面可以促进下肢血液循环，避免腿麻。

不过，要避免久坐的危害，抖腿当然不是最有效的。最好的办法是站起来，活动一下。

然而，抖腿在某些情况下确实是病。医学上有种病叫「不宁腿综合征」。

它与我们平常抖腿的区别是：

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1、不抖腿会有不适感

2、你控制不住会抖腿

3、抖腿可缓解刺痛、撕裂、蠕动、烧灼感

4、夜间卧床时不适感变得强烈，甚至出现腿部痉挛现象，影响睡眠

如果你有这4种症状，最好去看看医生。

抖腿的习惯要改吗？

抖腿可以帮你集中注意力、改善焦虑情绪、提高工作效率、打发无聊时光，能帮助解放身心，何乐不为？

所以，爱抖腿的习惯没必要非得改正。只是，一定要注意抖腿的时间和场合。

举个栗子，参加正式会议或身处公众场合（考试）的时候，抖腿确实……不雅观。

而且还容易引起旁人不满，这时确实适宜收敛些。

如果想改正抖腿的习惯，很简单，想抖腿时便起身走走，或做做其他小幅度运动，对身体更好，也不影响旁人。

不安腿综合征

常见症状：不宁腿综合征 腿前内侧出现感觉异常

并发症状：失眠症

相关检查：血清促甲状腺激素 血清铁（Fe）

推荐用药：卡马西平片

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董玉玲董玉玲
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