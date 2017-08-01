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同样吃一顿饭，20分钟吃完和8分钟吃完，有什么区别？

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2017-08-1739健康网
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有一部日剧，女主她妈每天必做的一件事，就是在女儿去学校前反复叮嘱：吃一口饭一定要记得嚼30下。

吃一口饭菜咬多少下，吃一餐饭用多长时间，这些究竟有没有讲究？

有的！吃饭速度快，对健康，特别是体重，非常不友好！

体重与吃饭速度的具体关系，让小九带你去听听专家的讲解。

一餐饭要吃多长时间？

有人做过一个实验，面前摆放同等分量的食物，结果胖子8分钟火速解决，而瘦子却用20分钟才吃完。

20分钟，就是一个进食的关键时间点。

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科研表明，从吃下第一口食物开始，到大脑接收到「吃饱了」的信号，整个过程需要20分钟。

这是因为，食物进肚后，血糖会缓慢升高，待到大脑感觉血糖浓度合适时，食欲中枢就发出指令：你给我住嘴！

你吃饱后，经常觉得眼前就算摆满山珍海味也只会反胃，原因就在于此。

但这个过程需要时间，大脑接收「吃饱」讯息至少要20分钟。

通常，人在极度饥饿时吃东西比较快，大脑还是要20分钟才能发出指令，而脑子蒙圈这段时间内，你一顿暴食已经不知吃了多少。

胖子就是这么诞生的……

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那么，应该怎么办？方法当然是有的！

科学研究证明，增加每口食物的咀嚼次数，从15次增至40次，就能减少11.9%的能量摄入。

细嚼慢咽的健康好处

大家都知道，细嚼慢咽更利身体健康。

细嚼慢咽除了确保一餐饭吃够大脑作反应必不可少的20分钟，还能带来其他好处。

1、利于消化

细嚼慢咽的食物变得更细碎，更利于消化，能减少胃肠的工作任务，帮助避免一些肠胃病。有老胃病的人，细嚼慢咽，比每天喝粥养胃多了。

2、促进唾液分泌

唾液含有溶菌酶及其他抗菌因子，能够清洁口腔，有效阻止细菌停留和繁殖。唾液进入胃以后，能形成一层蛋白膜，预防胃溃疡等疾病。

3、保护牙床、牙龈

牙齿就是为了咀嚼食物而存在，如果每一餐都囫囵吞枣，下颚退化，牙床就会变得脆弱，无论是牙龈还是牙齿，都可能出现疾病问题。

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4、增加营养吸收

曾有实验表明，两个人吃同样一种食物，细嚼的人比粗嚼的人，会吸收更多的蛋白质、脂肪、纤维素。

因为细嚼慢咽后食物细化，更方便人体吸收。

做人，最重要就是开心，开心最关键就是好好吃饭。

饭点神圣不容侵犯，尊重食物和大厨，工作、手机、干扰吃饭的事情统统都干掉！

慢慢品尝一餐美食，才能给大脑足够的兴奋时间，让你饭中饭后心情更好。

不妨告诉老板：吃饱喝足才有力气继续搬砖嘛！

敲黑板，最后强调两件事：每口饭咀嚼20~40次，每餐至少要吃20分钟。

胃病

胃溃疡溶菌酶

常见症状：腹部不适 肚子疼

并发症状：幽门梗阻 消化性溃疡

相关检查：胃肠道CT检查 便常规

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