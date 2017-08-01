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大汗淋漓后，这5件事是大忌！

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2017-08-1939健康网
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核心提示：生命在于运动，运动的好处太多，现在也有很多的运动软件，帮助大家有更好的运动习惯，例如一些跑步、走路等步数排行，一些人为了排名，也是不惜去大量运动，运动是一件好事，但要注意“量力而行”。

生命在于运动，运动的好处太多，现在也有很多的运动软件，帮助大家有更好的运动习惯，例如一些跑步、走路等步数排行，一些人为了排名，也是不惜去大量运动，运动是一件好事，但要注意“量力而行”。

不管怎么说，身边爱运动的人多了肯定是好的，不论是出于减肥，还是健身，为了健康去运动，运动后的一些注意事项有必要去了解，“千里之行，始于足下”，运动强身健体，在大汗淋漓后，这5件事最好别做！

一忌：立即停下来休息

在剧烈运动之后，人体血液多集中在肢体肌肉当中。肢体肌肉强力收缩，会让大量的静脉血快速回流到心脏，心脏把营养的动脉血运送到全身，血液循环很快。最好别在剧烈运动刚结束后就立马停下来休息，因为这会让肢体当中的大量静脉血会淤积在静脉里，造成心脏缺血。而大脑会因为心脏供血不足导致头晕、恶心、呕吐休克等缺氧症状的发生。

因此，在剧烈运动之后，建议做一些放松调整的活动。例如长跑后可以改为慢跑，或是再走几步，揉揉腿，做下深呼吸等。这样可以帮助快速循环的血液慢慢平稳下来。

二忌：立即大量饮水

在剧烈运动之后，有些人因为感觉口渴会一次性饮用大量的水，这样真的好吗？天热汗多，人体盐分丧失更为严重，细胞渗透压降低，体内钠代谢失去平衡，肌肉抽筋等现象都会发生。人在剧烈运动时，胃肠血液少，功能差，对水的吸收能力弱，如果还没得其恢复过来，就一次性大量的饮水，胃肠会出现明显的不适，有胀满之感，如果躺下来休息更会由于挤压膈肌从而影响心肺活动。


一般的建议是，在大量运动、大汗淋漓后，即便是口渴也不宜一次性饮用大量的水，可采取“多次少饮”的方法饮水。

三忌：马上洗冷水澡、游泳、吹风或用空调

这个误区估计很多人都有，剧烈运动之后，人们图一时痛快，会立马选择冷水澡、游泳、吹风或用空调直吹等方式降温，这样虽然很凉快，能够带走身体很多的热量，可皮肤温度下降太快，人体局部抗病能力也会随之下降，这时寄生在呼吸道内的细菌病毒就会“兴风作浪”，开始大量繁殖，伤风感冒气管炎等疾病就会找上门。

而立马下水游泳或是用冷水沐浴，水的温度和肢体温度相差悬殊过大，会出现小腿抽筋等现象。一般建议，在剧烈运动之后，建议先擦干汗液，等不再出汗的时候，进行游泳和冷水欲比较好。

四忌：立即饮啤酒

在剧烈运动后，有些人会把啤酒当作水来解渴，大口大口的开喝，然而这容易导致血液中的尿酸急剧增加，进而诱发痛风，风险太大，对身体无益。


五忌：立即吃饭

在大量运动后，人体血液多集中在肢体肌肉、呼吸系统等地方，消化器官的血液相对比较少，消化功能差，需要运动后一段时间调整，才能恢复正常。所以一般不建议，剧烈运动后立即吃饭。

最后，为大家附上一份最佳运动时间。一般来说，下午3点到5点是最佳的运动时间。轻度运动可以安排在饭后半小时进行，中度运动可以安排在饭后一个小时进行，高强度的运动适宜在饭后两小时进行。

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